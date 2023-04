Savannah Energy développe un nouveau projet hydroélectrique au Cameroun

(Alliance News) - Savannah Energy PLC a déclaré jeudi que sa filiale avait signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la République du Cameroun pour le développement d'un nouveau projet hydroélectrique dans la région nord du pays.

Savannah Energy, une société énergétique britannique indépendante axée sur l'Afrique et dont le siège se trouve à Londres, a déclaré que le protocole d'accord avait été signé par sa filiale à 100 % Savannah Energy RCM Ltd.

Le projet hydroélectrique Bini a Warak, d'une capacité de 75 mégawatts, sera situé dans la région d'Adamwa, au Cameroun. Le projet Bini, a déclaré Savannah Energy, "devrait fournir une énergie propre, stable et abordable" à la région. Il devrait également répondre à la demande locale d'électricité et permettre la réalisation d'un certain nombre de projets industriels à forte intensité énergétique, principalement dans les secteurs du ciment et de la métallurgie.

Savannah Energy prévoit en outre que le projet Bini augmentera de plus de 50 % la capacité de production d'électricité en réseau du nord du Cameroun, avec la possibilité d'acheminer l'électricité vers le réseau électrique du sud du pays. Le gouvernement vise à connecter les réseaux du nord et du sud d'ici 2026.

Le projet Bini comprend la construction d'un barrage sur la rivière Bini, d'un réservoir de 82 kilomètres carrés et des tunnels associés, de centrales électriques, de sous-stations et d'une ligne de transmission de 225 kilovolts reliant le projet au réseau du nord. L'approbation du projet est prévue pour 2024 et la mise en service devrait avoir lieu entre 2027 et 2028.

Savannah Energy a déclaré qu'elle avait l'intention de financer le projet Bini avec ses propres flux de trésorerie générés en interne et une dette spécifique au projet.

"Le gouvernement est ravi de s'associer à Savannah Energy pour fournir de l'électricité propre et abordable afin de soutenir nos plans d'industrialisation pour le nord du Cameroun. Le projet Bini permettra de remédier aux pénuries d'électricité actuelles causées par le déficit hydrologique du barrage de Ladgo et de réduire la dépendance à l'égard de l'énergie thermique coûteuse dans la région", a déclaré M. Essomba. Il a ajouté que le gouvernement "fournira tout le soutien nécessaire pour permettre à Savannah de fournir la première électricité de ce projet passionnant dans la fenêtre 2027-2028".

Le directeur général, Andrew Knott, a quant à lui déclaré : "Savannah cherche à poursuivre son développement : "Savannah cherche à poursuivre son expansion au Cameroun et nous continuerons à examiner d'autres possibilités d'investissement dans le secteur de l'énergie. Nous nous attendons à ce que le projet Bini apporte une contribution essentielle à la réalisation de l'objectif de Savannah Group de 1GW de projets d'énergie renouvelable en cours d'ici la fin de 2023."

Parallèlement, la société a signé jeudi un accord d'achat d'actions avec la société pétrolière nationale du Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures. La Société paiera 44,9 millions USD pour les actions de la filiale de Savannah, Savannah Midstream Investment Ltd.

Les actions de Savannah Energy sont actuellement suspendues. Elles ont été négociées pour la dernière fois au début du mois de décembre.

