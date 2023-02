Savannah Resources confiant dans la décarbonisation grâce aux résultats de l'étude

(Alliance News) - Savannah Resources PLC a déclaré lundi que la voie de l'entreprise vers la décarbonisation reste claire, après avoir reçu des résultats encourageants des premiers travaux d'étude.

Savannah Resources est une société de développement du lithium basée à Londres, qui possède le projet de lithium de Barroso dans le nord du Portugal. Suite à une étude de scoping positive, Savannah fait progresser le développement et l'obtention de la licence environnementale de Barroso.

Une étude initiale de décarbonisation a été menée par Ecoprogresso, les consultants en environnement, durabilité et changement climatique basés au Portugal. Les objectifs de l'étude étaient de mettre à jour l'estimation pré-décarbonisation de l'inventaire des gaz à effet de serre du projet ; d'identifier et d'étudier les possibilités de réduire les émissions de gaz à effet de serre ; et de créer une stratégie de décarbonisation préliminaire pour atteindre des émissions nettes nulles de scope 1 et de scope 2 sur la durée de vie du projet.

Lundi, Savannah a déclaré aux investisseurs que l'étude avait confirmé l'efficacité et la flexibilité de l'équipement minier électrique à batterie comme moyen de réduire à zéro les émissions de portée 1.

De plus, l'estimation des émissions de base Scope 2 a été réduite de 54 % par rapport aux prévisions initiales de 2019, sur la base du potentiel de réduction des besoins en énergie estimés de l'usine du projet et d'une réduction de 41 % des émissions associées à l'alimentation du réseau électrique du Portugal.

Pour l'avenir, Savannah a déclaré que les travaux futurs comprendraient une analyse plus détaillée dans le cadre de l'étude de faisabilité définitive du projet, ainsi que des études visant à déterminer une solution spécifique au site pour une transition vers une flotte minière fonctionnant sur batterie et l'infrastructure de charge associée.

"Je suis extrêmement encouragé par les résultats du travail initial de l'étude de décarbonisation et par la voie claire qu'il permet de définir pour une réduction supplémentaire du carbone tout au long de la vie du projet. Tout d'abord, il est positif que l'empreinte carbone du projet, avant l'exécution de notre stratégie de décarbonisation, va être plus petite que ce qui avait été initialement estimé en 2019, en raison d'une réduction potentielle de 54 % des émissions de portée 2 ", a déclaré le directeur général Dale Ferguson.

"Avec nos partenaires techniques, dont ABB, nous nous attachons particulièrement à éliminer ou à réduire considérablement les impacts potentiels du projet, tant au niveau local que plus généralement en termes d'émissions. Notre travail initial avec les équipementiers suggère que nous aurons probablement accès à des camions de transport routier et à des camions de transport minier électriques au début de la durée de vie du projet, ce qui réduira considérablement nos émissions Scope 1 et 2."

Les actions de Savannah Resources se négociaient en hausse de 3,3% à 2,79 pence chacune à Londres lundi matin.

