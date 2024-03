Savannah Resources Plc (Savannah) est une société de développement du lithium basée au Royaume-Uni. L'actif phare de la société est le projet Barroso Lithium, détenu à 100 %, situé dans le nord du Portugal. Ce projet contient d'importantes ressources en lithium spodumène en Europe occidentale, composées de cinq gisements : Grandao, Reservatorio, Pinheiro, NOA et Aldeia. Le projet de lithium Barroso de Savannah est situé dans le nord du Portugal, à environ 145 kilomètres au nord-est de la ville de Porto et du port industriel de Leixoes. Le projet Barroso Lithium couvre une superficie de plus de 8,36 kilomètres carrés (km2) dans les collines de Barroso au nord-est du Portugal et se compose du bail minier C-100 (5,42 km2) et d'une zone adjacente de trois blocs de demande de bail minier (2,94 km2). Savannah vise à fournir une source locale à long terme de matières premières de lithium pour la chaîne de valeur des batteries au lithium en développement en Europe.

Secteur Exploitations minières et métallurgie