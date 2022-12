Savannah Resources étend la diligence raisonnable pour la vente d'une mine

Savannah Resources PLC - Société de développement du lithium basée à Londres - Prolonge la période de diligence raisonnable pour la transaction proposée entre sa filiale AME East Africa Ltd et MRG Metals Ltd. La transaction proposée est la vente de la concession minière 9735C au Mozambique, liée à un accord d'option permettant à MRG Metals de l'acquérir. L'extension est jusqu'au 27 janvier à partir du samedi de la semaine dernière. Les deux parties conviennent d'accorder plus de temps à MRG Metals pour mener à bien la diligence raisonnable, tandis que tous les autres aspects de la transaction proposée, annoncée pour la première fois début novembre, restent inchangés.

Cours actuel de l'action : 2,34 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 46%

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

