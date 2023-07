(Alliance News) - Savannah Resources PLC a déclaré vendredi avoir levé 6,1 millions de livres sterling, renforçant ainsi ses coffres alors qu'elle cherche à développer un projet de lithium au Portugal.

La société de développement du lithium a déclaré avoir levé 2,4 millions de livres sterling grâce au placement de 51,2 millions d'actions à 4,67 pence chacune, ainsi que 3,7 millions de livres sterling grâce à la souscription de 79,2 millions d'actions au même prix.

À la suite de cette levée de fonds, Savannah Resources a déclaré qu'elle disposait désormais d'environ 11 millions de livres sterling de réserves de trésorerie, ce qui lui permet d'"avancer avec une grande confiance" dans ses projets concernant le projet de lithium de Barroso, dans le nord du Portugal.

"C'est un plaisir d'accueillir un certain nombre de nouveaux investisseurs institutionnels dans notre registre, y compris des spécialistes du secteur des ressources naturelles. Il est également très agréable de continuer à renforcer le caractère international de notre registre d'actions en accueillant davantage d'actionnaires d'Europe et d'Australasie, tout en s'appuyant sur notre solide base d'actionnaires britanniques", a déclaré le directeur général, Dale Ferguson.

"Je me réjouis également de pouvoir renforcer notre équipe, car Savannah se dirige vers la phase de construction potentielle du projet et a besoin de compétences et de ressources supplémentaires. Ce financement nous permet d'entamer ce processus en procédant à des embauches clés."

M. Ferguson a indiqué que l'entreprise chercherait également à nouer des liens plus étroits avec les entreprises locales afin d'obtenir des biens et des services pour le projet pendant les phases de construction et d'exploitation.

M. Ferguson poursuit : "Compte tenu de la valeur stratégique que représente pour les consommateurs la garantie d'une source à long terme de concentré de spodumène en Europe, nous chercherons à établir des relations dans le cadre desquelles nos partenaires commerciaux apporteront une contribution majeure au financement du développement du projet en échange du produit qu'ils recevront."

Les actions de Savannah Resources étaient en hausse de 2,1 % à 4,70 pence chacune à Londres vendredi matin.

En mai, la société a reçu une déclaration positive d'impact environnemental de la part de l'organisme portugais de réglementation environnementale, l'Agencia Portuguesa do Ambiente, pour son projet de lithium Barroso, qu'elle détient à 100 %, dans le nord du Portugal.

Par la suite, Savannah Resources a annoncé la réalisation d'une nouvelle étude d'opportunité, "qui a démontré que l'économie du projet était encourageante et qu'elle pouvait apporter une valeur substantielle aux actionnaires de Savannah".

