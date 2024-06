Savannah Resources Plc est une société de développement du lithium. La société se concentre sur le développement du projet Barroso Lithium au Portugal, le gisement de lithium spodumène d'Europe. Le projet Barroso Lithium contient d'importantes ressources de lithium spodumène en Europe occidentale, composées de cinq gisements, dont Grandao, Reservatorio, Pinheiro, NOA et Aldeia. Le projet Barroso Lithium est situé dans le nord du Portugal, près de la ville de Boticas et à environ 145 kilomètres (km) par la route du port en eau profonde de Leixoes, près de la ville de Porto. Le projet Barroso Lithium couvre une superficie de 8,36 kilomètres carrés (km2) dans les collines de Barroso au nord-est du Portugal et comprend le bail minier C-100 (5,42 km2) et une zone adjacente de trois blocs de demande de bail minier (2,94 km2). Elle possède d'importants actifs de matières premières de lithium au sein de l'Union européenne. En produisant de manière responsable des matières premières de lithium, elle soutient activement la création d'une nouvelle chaîne de valeur du lithium au Portugal et dans le reste de l'Europe.

Secteur Exploitations minières et métallurgie