(Alliance News) - Savannah Resources PLC a annoncé mardi la nomination d'Emanuel Proenca au poste de directeur général.

La société de développement du lithium a déclaré que M. Proenca, qui deviendra son premier PDG portugais, "assurera à Savannah une présence constante de haut niveau dans les écosystèmes portugais des affaires, de la politique et des médias".

Savannah a déclaré que M. Proenca rejoindrait d'abord le conseil d'administration en tant qu'administrateur externe lundi, mais qu'il en ferait officiellement partie au cours du premier semestre de 2024.

Le PDG intérimaire Dale Ferguson, qui a pris ses fonctions après le départ de David Archer en juillet 2022, reprendra ses anciennes fonctions de directeur technique pour diriger le développement de son projet de lithium Barroso.

M. Proenca était auparavant directeur général de Prio Supply. Prio est le plus grand producteur de carburant vert et de biodiesel du Portugal et le deuxième fournisseur d'électricité pour la mobilité. M. Savannah a déclaré qu'il avait permis de multiplier par vingt le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de Prio au cours des six dernières années.

"Dans ce rôle, il a développé des compétences dans la gestion d'une entreprise en croissance rapide, qui sont hautement transférables à Savannah", a commenté le président Matthew King. "Il a également développé d'excellentes relations avec le gouvernement portugais, les régulateurs de l'industrie, les partenaires commerciaux du secteur de l'énergie et les fournisseurs de services. Il a également su entretenir des relations constructives avec les communautés locales et les autres parties prenantes.

"Emanuel présente un profil de dirigeant idéal pour Savannah, alors que nous cherchons à mener notre projet de lithium de Barroso jusqu'à la production".

Le projet Barroso, situé dans le nord du Portugal, est le projet phare de Savannah. À la mi-juillet, la société a levé 6,1 millions de livres sterling pour augmenter ses réserves de liquidités et lui permettre d'"avancer avec une grande confiance" dans le développement du projet.

Les actions de Savannah Resources étaient en baisse de 3,0 % à 3,59 pence à Londres mardi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.