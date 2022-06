Savannah affirme que la mine de lithium du Portugal est retardée par un "processus politique".

Le Portugal est déjà le plus grand producteur de lithium d'Europe, mais ses mineurs vendent presque exclusivement à l'industrie de la céramique et se préparent seulement maintenant à produire le lithium de qualité supérieure qui est demandé mondialement pour être utilisé dans les voitures électriques et les appareils électroniques.

Savannah, basée à Londres, a déclaré que la mine portugaise de Barroso pourrait être au centre de la chaîne de valeur du lithium en Europe.

À la veille de son assemblée générale annuelle, Matthew King, président de Savannah, a déclaré aux investisseurs qu'il était crucial de faire avancer le projet à un moment où l'Europe s'efforce de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes et d'accélérer sa "transition verte".

Savannah a soumis son étude d'impact environnemental (EIA) pour une mine à ciel ouvert au régulateur portugais APA en mai 2020, recevant un tampon d'approbation préliminaire un an plus tard.

L'APA a ensuite lancé une consultation publique sur le projet, mais elle n'a pas encore annoncé sa décision finale.

"La finalisation de l'EIE est un processus politique sur lequel Savannah a peu de contrôle. L'année dernière, à la même époque, nous espérions que la décision aurait été reçue à l'heure actuelle", a déclaré M. King, ajoutant que l'élection surprise de janvier avait eu un impact sur le calendrier de l'évaluation, les réunions avec les représentants du gouvernement ayant été reportées.

"Nous sommes toutefois convaincus que la nouvelle administration est désormais en mesure de prendre une décision et nous gardons l'espoir d'un résultat positif", a-t-il ajouté.

Le ministère de l'environnement, qui supervise l'APA, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Barroso, site du patrimoine mondial de l'agriculture depuis 2018, est l'une des nombreuses zones riches en lithium du nord du Portugal et Savannah y exploite déjà du feldspath, du quartz et de la pegmatite.

Les projets de lithium au Portugal, tels que celui de Savannah, font face à une forte opposition des écologistes et des communautés locales, qui exigent une réglementation plus stricte et plus de transparence.