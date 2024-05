La société Savannah Resources, basée à Londres, demandera si nécessaire au gouvernement portugais d'autoriser l'acquisition obligatoire de terrains pour ses mines de lithium prévues dans le nord du pays, a déclaré son PDG Emanuel Proenca, ajoutant qu'elle préférait les "accords à l'amiable".

La société a besoin d'environ 840 hectares pour son projet de quatre mines dans la région de Barroso, mais selon les données de septembre 2023, elle n'a acquis ou n'est en train d'acquérir que 93 hectares.

Savannah a dû faire face à une forte opposition au projet de la part des résidents locaux et des écologistes, par le biais de manifestations, d'actions en justice ou simplement de refus de vendre des terres. Les propriétaires privés détiennent environ 24 % des terres nécessaires, tandis que 75 % sont des "baldios" traditionnels, c'est-à-dire des terres communes.

Lors d'une présentation aux investisseurs mercredi, M. Proenca a déclaré que Savannah avait jusqu'à présent acquis plus de 100 parcelles, sans que l'on sache exactement combien d'hectares cela représente.

Le PDG a déclaré que la législation portugaise permettait d'autres solutions en termes "d'accès à la terre et d'acquisition obligatoire de terres".

"Nous sommes évidemment conscients de ces solutions et il y aura bien un moment où nous y aurons recours... ce moment n'est pas encore arrivé et nous continuons donc à privilégier les acquisitions et les transactions amicales", a déclaré M. Proenca, ajoutant que les relations avec la communauté locale s'amélioraient.

L'entreprise souhaite démarrer la production en 2026 et extraire suffisamment de lithium chaque année pour environ un demi-million de batteries utilisées dans les véhicules électriques.

Le gouvernement pourrait autoriser un achat obligatoire dans l'intérêt public.

Avec 60 000 tonnes de réserves connues, le Portugal est déjà le premier producteur européen de lithium pour l'industrie céramique. La région de Barroso, classée au patrimoine de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, contient l'un des plus riches gisements de lithium.

M. Proenca a déclaré que le terrain dont l'entreprise avait besoin était principalement une "forêt de pins industriels", ajoutant : "Nous ne touchons pas à une seule maison : "Nous n'affectons pas une seule maison, nous n'avons pas à reloger une seule personne".

En février, les procureurs ont demandé à un juge d'annuler un permis environnemental pour le projet, alléguant des infractions légales et citant les risques que la mine pourrait mettre en danger le site du patrimoine.

À l'époque, Savannah a indiqué que ses avocats avaient estimé que cette action en justice était sans fondement et qu'elle ne s'attendait pas à ce que ses activités soient affectées. (Reportage de Catarina Demony à Lisbonne et Pietro Lombardi à Madrid ; rédaction d'Andrei Khalip et Jan Harvey)