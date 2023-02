Savannah rencontre l'organisme de surveillance de l'environnement du Portugal au sujet du projet de lithium.

(Alliance News) - Savannah Resources PLC a déclaré jeudi qu'elle avait terminé les réunions avec l'organisme de surveillance de l'environnement du Portugal concernant l'évaluation de l'impact environnemental de son projet de lithium Barroso, et qu'elle était en bonne voie pour remettre un rapport de projet actualisé pour le 17 mars.

La société de développement du lithium axée sur l'Europe a déclaré que l'EIE était menée par l'Agencia Portugesa do Ambiente.

Savannah a maintenant mené une série de réunions avec l'APA et d'autres autorités. Sur la base de ce feedback, elle a déclaré que son équipe était en train de finaliser le projet révisé en s'engageant auprès des parties prenantes locales sur les changements prévus.

Les changements prévus sont axés sur la gestion des ressources en eau, l'optimisation des infrastructures liées au projet, l'écologie, les considérations socio-économiques et les impacts sur le paysage, a-t-elle précisé.

Savannah a déclaré qu'elle reste sur la bonne voie pour livrer le projet mis à jour et le rapport environnemental avant la date limite du 17 mars, après quoi l'APA et le comité d'évaluation auront 50 jours ouvrables pour évaluer l'EIE révisée et prendre leur décision.

Le directeur général, Dale Ferguson, a déclaré : "En amont de la soumission, le processus de l'article 16 nous permet de discuter du projet révisé avec les parties prenantes. Dans le cadre de notre programme continu d'engagement des parties prenantes, nous tenons à saisir cette opportunité et nous prévoyons donc une série de réunions en personne avec les groupes locaux et la communauté au sens large, qui devraient commencer avant la soumission de l'EIE."

Plus tôt ce mois-ci, Savannah a noté que le Portugal a été acquitté en tant que défendeur dans le procès intenté contre lui par la paroisse de Covas do Barroso, dans le nord du Portugal.

Elle a déclaré que la plainte du conseil paroissial avait été déposée contre l'État portugais le 4 février.

Le tribunal fiscal et administratif de Mirandela a prononcé l'acquittement de la République du Portugal et du ministère portugais de l'Économie, ainsi que de Savannah Resources en tant que partie contre-intéressée.

En conséquence, la poursuite sera éteinte, à moins que le conseil paroissial ne dépose un appel dans les 30 jours.

Savannah avait alors déclaré que le procès n'avait aucun impact sur les activités du projet de lithium de Barroso ni sur le processus actuel d'évaluation de l'impact environnemental.

Les actions de Savannah ont clôturé en baisse de 1,1% à 2,62 pence chacune à Londres jeudi.

