Savara Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur les maladies respiratoires rares. Le principal programme de la société, la solution de nébulisation de molgramostim (molgramostim), est un produit biologique inhalé, en particulier un facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF) inhalé, en phase III de développement pour la protéinose alvéolaire pulmonaire auto-immune (aPAP). Le molgramostim est une formulation inhalée de GM-CSF humain recombinant et est en cours de développement pour le traitement de la PAPa. La solution de nébulisation de Molgramostim est administrée une fois par jour par inhalation au moyen d'un nébuliseur à haute efficacité, le système de nébulisation eFlow (PARI Pharma GmbH). La protéinose alvéolaire pulmonaire (PAP) est une maladie pulmonaire rare caractérisée par l'accumulation de surfactant dans les alvéoles (ou sacs aériens) des poumons. La société est engagée dans l'avancement du programme aPAP du molgramostim et de l'essai clinique de phase III IMPALA-2, ainsi que dans l'externalisation d'opérations à forte intensité de capital.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale