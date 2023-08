Savaria Corporation est une entreprise canadienne du secteur de l'accessibilité, qui fournit des solutions aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Les secteurs d'activité de la société sont l'accessibilité, les soins aux patients et les véhicules adaptés. Le segment Accessibilité conçoit, fabrique, distribue et installe une gamme de produits de portefeuille, y compris des monte-escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices pour fauteuils roulants pour des applications commerciales et résidentielles, des ascenseurs d'accessibilité commerciaux et des ascenseurs domestiques. Le segment Soins aux patients conçoit et construit une gamme de produits de levage au plafond conçus pour déplacer en toute sécurité les patients du fauteuil roulant au lit ou à la salle de bain à l'aide d'un palan suspendu. Le segment des véhicules adaptés dessert le marché canadien avec des modèles à usage personnel et commercial pour les passagers et les conducteurs en fauteuil roulant. Le segment des véhicules adaptés conçoit et fabrique des convertisseurs accessibles aux fauteuils roulants à plancher surbaissé pour des marques de mini-fourgonnettes.

Secteur Equipements électriques lourds