Savaria Corporation est une société canadienne active dans le secteur de l'accessibilité. La société fournit des solutions d'accessibilité aux personnes handicapées physiques afin d'améliorer leur confort, leur mobilité et leur indépendance. Ses segments comprennent l'accessibilité et les soins aux patients. Elle conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des monte-escaliers pour les escaliers droits et courbes, des élévateurs verticaux et inclinés pour fauteuils roulants et des ascenseurs à usage domestique et commercial. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu'une gamme étendue d'équipements médicaux et de solutions pour la manipulation en toute sécurité des patients, notamment des lève-personnes et des harnais. La société exploite un réseau de vente composé de revendeurs dans le monde entier et de bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine.

Secteur Equipements électriques lourds