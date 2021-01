Savencia : Oddo reste à 'achat', ajuste sa cible

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' sur Savencia avec un objectif de cours ajusté de 66 à 67 euros, jugeant que 'la valorisation reste faible par rapport aux niveaux historiques', avec une 'décote de 28% par rapport au PE sur 10 ans'.



'Le risque de No Deal, qui aurait entrainé un renchérissement des produits laitiers importés (droits de douanes appliqués) et par conséquent une réduction des débouchés et une déflation des prix en Europe, est écarté', souligne l'analyste.



Oddo BHF continue en outre de penser que Savencia a une capacité de résilience et d'adaptabilité dans le contexte actuel de pandémie, notant que son activité food service se montre moins touchée par le deuxième confinement que par le premier.



