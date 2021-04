Savencia : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Savencia avec un objectif de cours relevé de 67 à 81 euros, notant qu'après une année marquée par l'amélioration de la rentabilité, le groupe agroalimentaire demeure confiant pour l'exercice 2021.



Saluant 'la bonne résilience et capacité d'adaptation de Savencia dans un contexte compliqué', le bureau d'études prévoit une croissance organique de 2,7% pour le CA 2021 et une hausse du ROC de 6%. Ses prévisions de BPA 2021-2022 sont rehaussées de 3 à 5%.



'La valorisation reste attrayante même si le titre a bien performé depuis le début d'année, le titre se traite en P/E avec une décote de 18% comparée à son PE historique 10 ans', ajoute l'analyste en charge du dossier.



