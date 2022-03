Communiqué Savencia Fromage & Dairy

Viroflay, le 25 mars 2022

Communiqué de presse

Le Conseil d’administration de Savencia qui s’est réuni ce matin a choisi M. Olivier Delamea pour succéder à M. Jean-Paul Torris à la Direction Générale de Savencia Fromage & Dairy. Dans la continuité de la stratégie du Groupe, Olivier Delamea aura pour mission de conduire les prochaines étapes de développement de Savencia, en s’appuyant sur les équipes en place, dans le respect de sa culture et de son indépendance.

Jean-Paul Torris, après 30 ans d’engagement au sein du Groupe, a décidé de quitter ses fonctions opérationnelles de Directeur Général de Savencia Fromage & Dairy, qu’il exerçait depuis 2016, pour prendre une retraite méritée.

Le Conseil d’administration, présidé par Alex Bongrain, lui a rendu hommage pour la constance, l’ampleur et la qualité de sa contribution à la réussite et au développement du Groupe.

Jean-Paul Torris assumera entièrement ses fonctions jusqu’au 1° septembre prochain et accompagnera son successeur pendant une période de transition pour lui permettre de développer une bonne connaissance de nos activités.

Olivier Delamea rejoint Savencia à compter du 4 avril 2022, après avoir dirigé la Division Végétale du Groupe Avril. Il a démarré sa carrière au sein du Groupe Danone, où il a occupé de nombreuses responsabilités qui l’ont conduit à la Direction Générale de Danone France. Partageant les valeurs et la mission du Groupe, il possède une très large expérience dans le secteur agro-alimentaire, de l’amont jusqu’aux produits de spécialités. Son parcours et sa bonne connaissance de l’écosystème laitier, seront des atouts importants dans ses nouvelles responsabilités.

« Avec l’ensemble du Conseil d’administration, nous sommes heureux d’accueillir Olivier Delamea en tant que nouveau Directeur Général de Savencia Fromage & Dairy. Nous sommes convaincus qu’il saura conduire et animer les équipes du Groupe afin de poursuivre avec elles notre croissance durable et de renforcer notre position d’acteur de référence du secteur laitier, dans le cadre de notre mission « Entreprendre pour bien nourrir l’Homme ». Je remercie Jean-Paul Torris pour sa contribution remarquable au développement du Groupe et pour l’accompagnement d’Olivier Delamea dans sa prise de fonction » a déclaré Alex Bongrain.

« Je remercie Alex Bongrain et le Conseil d’administration de m’avoir confié durant ces années la Direction Générale du Groupe. Je suis fier d’avoir porté sa culture humaniste, déployé une stratégie de croissance durable de Savencia en France et à l’international. Je tiens à saluer l’ensemble des équipes pour leur engagement. C’est avec elles que nous avons pu développer le Groupe avec succès. Je suis heureux d’accueillir mon successeur Olivier Delamea et lui souhaite, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs du Groupe, beaucoup de réussite pour continuer à promouvoir et développer Savencia » a commenté Jean-Paul Torris.

« C’est avec enthousiasme et fierté que je rejoins Savencia, un groupe alimentaire familial et coté, engagé dans un véritable projet patrimonial de long terme. Nous poursuivrons avec les équipes le développement d’un portefeuille de produits de haute qualité, de marques fortes et uniques, et continuerons à défendre une vision positive de l'alimentation conciliant plaisir et santé. La mission et les valeurs du Groupe Savencia sont des atouts majeurs dans un environnement où notre industrie doit adresser les défis des transitions alimentaire, agricole et environnementale » a déclaré Olivier Delamea.

A propos de Savencia Fromage & Dairy

Savencia Fromage & Dairy est un des premiers transformateurs mondiaux de lait, 2ème groupe fromager français et 5ème mondial. Avec un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros et 21 900 collaborateurs, le groupe est implanté dans 31 pays. Centré sur les spécialités fromagères et laitières, Savencia Fromage & Dairy est un groupe familial et indépendant côté sur Euronext Paris.

Contact presse : s.bodin@dgm-conseil.fr, tel (33)1 40 70 11 89 / (33)6 08 81 77 57

