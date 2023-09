Jeudi 14 septembre 2023

Communiqué de Presse : Comptes Semestriels 2023

Progression organique du chiffre d’affaires de 14%

Résultat opérationnel courant solide de 112 M€









Chiffres clés en M€



Juin 2023



% CA



Juin 2022



% CA



Variations en % Total Structure Change Organique Chiffre d’affaires 3 376 3 023 11,7 2,2 -4,9 14,4 - Produits Fromagers 1 934 57,3 1 737 57,4 11,3 0,1 -0,3 11,5 - Autres Produits Laitiers 1 552 46,0 1 380 45,7 12,4 4,9 -11,5 19,0 - Non Affectés (Intercos) -110 -3,3 -94 -3,1 0,0 -12,0 0,0 28,5 Résultat opérationnel courant 112 3,3 126 4,2























Résultat opérationnel 98 2,9 129 4,3 Résultat financier -15



-15



Impôts sur les sociétés -28 -36 Résultat de la période 58 1,7 81 2,7 Résultat net part du Groupe 51 1,5 71 2,4 Endettement net (hors IFRS 16) 600 555

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été réalisées par les Commissaires aux Comptes.

Leur rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Les définitions et modalités de calcul des agrégats du type effets de structure, de change, de croissance organique et d’endettement netn’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport d’activité du groupe ainsi qu’à la note 20 des états financiers pour l’endettement net.

Comptes du premier semestre 2023

A 3 376 millions d’euros, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse au 30 juin 2023 de 11,7% en données publiées dont 14,4% au titre de la croissance organique. L’effet de structure de 2,2% provient de l’intégration en Argentine de la société Williner à compter du 3 avril 2023. L’effet de change défavorable de 4,9% provient de la dépréciation du peso argentin et du yuan.

Dans un environnement d’inflation durable, la croissance organique des Produits Fromagers est en hausse de 11,5%, forte d’un effet prix sur tous les marchés mondiaux. Les marques locales du groupe continuent de croître malgré les tensions sur le pouvoir d’achat des consommateurs qui tendent à privilégier des offres plus accessibles.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers se développe de 19% en organique, avec un double effet favorable prix et volume-mix. La bonne dynamique de la restauration hors domicile et le redémarrage des activités de Corman compensent la baisse de l’activité des produits industriels.

A 112 millions d’euros, le résultat opérationnel courant se contracte de 11%. Il bénéficie des hausses de tarifs et des gains de productivité industrielle, mais est pénalisé par l’impact de la baisse des cotations mondiales des ingrédients laitiers.

Le résultat opérationnel prend en compte les effets exceptionnels liés à l’impact de la fermeture d’un atelier de Corman et de la dépréciation d’actifs.

La situation financière du Groupe est solide avec des capitaux propres de 1 834 millions d’euros et un endettement net hors IFRS 16 de 600 millions d’euros. Il représente 33% des capitaux propres consolidés contre 29% au 30 juin 2022.

EngagementsRSE

Toutes les équipes de Savencia Fromage & Dairy poursuivent leur mobilisation autour des grands axes du programme RSE Oxygen. La validation de la trajectoire de décarbonation par le SBTi (Science Based Targets initiative) en mars 2023 a donné un élan collectif pour engager des actions ambitieuses à court, moyen et long terme sur nos sites de production et auprès de nos partenaires éleveurs laitiers.

Les équipes industrielles ont initié des plans robustes en matière de sobriété énergétique et de réduction de la consommation d’eau. En parallèle, elles ont poursuivi, à travers le monde, les chantiers de conversion des mix énergétiques et les projets de réutilisation de l’eau, notamment issue du lait.

Le 8 septembre, le Groupe Savencia et l’organisation des producteurs de l’OP SOL ont officialisé leur partenariat sur la collecte de lait. Ce partenariat, gage de pérennité pour ses 140 éleveurs, contribue à la sécurisation des approvisionnements laitiers de la Fromagerie des Chaumes et à une économie de CO2.

Organisation

En date du 4 septembre, Régis Massuyeau a rejoint Savencia Fromage & Dairy pour assumer la responsabilité de la Direction Financière à compter du 1er janvier 2024.

Perspectives du second semestre 2023

Les incertitudes actuelles tant sur les plans économiques que géopolitiques devraient continuer à impacter l’activité du second semestre compte tenu :

de la situation de l’économie laitière française caractérisée par un prix du lait élevé et des cotations de produits industriels en baisse ;

de la tension sur la demande des consommateurs dans un environnement inflationniste et de l’attentisme des acheteurs de produits industriels ;

de la poursuite de la hausse des taux d’intérêts et de son impact sur l’économie générale.





Dans ce contexte, fort de l’engagement de ses équipes et de la qualité de ses marques, Savencia Fromage & Dairy se focalisera sur l’adaptation de son offre aux nouvelles demandes des consommateurs et poursuivra ses efforts en matière de performance industrielle et de développement de ses projets de réduction de son empreinte carbone.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com





