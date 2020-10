SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : Activité à fin septembre 2020

Jeudi 22 octobre 2020





COMMUNIQUE DE PRESSE : A ctivité à fin septembre 2020

Une croissance organique positive au troisième trimestre





Données consolidées en M€ Sept. % Sept. % Variations en % 2020 CA 2019 CA Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES 3 697 3 648 1,4% 4,0% -2,6% 0,1% - dont Produits Fromagers 2 231 60,3 2 107 57,8 5,9% 7,2% -2,2% 0,9% - dont Autres Produits Laitiers 1 583 42,8 1 648 45,2 -3,9% 0,0% -3,2% -0,8%

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.

A 3.697 millions d’euros, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse de 49 millions d’euros soit 1,4% net d’un effet de change négatif de 95 millions d’euros ou -2.6%. Ce dernier résulte principalement de la dévaluation des monnaies sud-américaines et dans une moindre mesure de la revalorisation de l’euro à l’égard de l’ensemble des autres monnaies.

L’évolution de structure positive de 4,0% ou 142 millions d’euros, provient de la prise de contrôle de la société CF&R à compter du 1er mai 2020 et des Fromageries Papillon à compter de juillet 2019.

A fin septembre, la croissance organique de 0,1% est redevenue positive. Elle bénéficie d’un troisième trimestre qui progresse de 1,1% et efface ainsi le recul temporaire observé lors du second trimestre. Cette évolution bénéficie d’une dynamique favorable des ventes en grande distribution, en lien avec le développement de la cuisine à domicile, et d’une reprise progressive des volumes vendus en food-service.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers progresse à fin septembre de 0,9% et bénéficie d’une croissance des volumes à marques stratégiques, notamment en Europe. Les marchés internationaux, où le poids du food-service est plus important, ne connaissent pas la même progression.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers diminue à taux de change et périmètre constants de 0,8%. Cette situation provient principalement d’un recul des exportations en lien avec la crise sanitaire et de l’évolution des cotations industrielles. L’impact de la baisse du prix du beurre a été supérieur à l’évolution des cotations de poudres.

Perspectives 2020



L’évolution de la crise sanitaire sur l’économie demeurera un sujet d’attention, notamment sur le niveau d’activité du food-service et sur la sensibilité accrue des consommateurs au prix. L’impact potentiel de ces évolutions sur les volumes de ventes est difficile à prévoir dans un contexte de poursuite de l’application de la loi EGAlim en France. Cependant, la force de ses marques et la diversité de ses activités internationales permettent à Savencia Fromage & Dairy de bien résister aux effets de la crise.

Dans la poursuite de ses résultats semestriels, les mesures prises par le Groupe pour assurer la continuité de son activité et la préservation de ses équilibres financiers seront maintenues. Dans ce contexte de pandémie, Savencia Fromage & Dairy continue de déployer ses actions en faveur de l’emploi des jeunes et poursuit son objectif de doubler son offre d’apprentissage, avec déjà 400 apprentis recrutés sur un objectif de 500 en France d’ici la fin de l’année.

C’est avec confiance dans la qualité de ses marques et l’engagement sans faille de ses collaborateurs que le Groupe poursuit ses efforts de compétitivité et d’ajustement à l’évolution de la consommation.





Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com





