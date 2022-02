SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2021

Jeudi 10 février 2022,

COMMUNIQUE DE PRESSE : c hiffre d’ a ffaires annuel 20 2 1

Croissance organique solide sur l’ensemble des activités

Données Consolidée en M€



Déc 2021



% CA



Déc 2020



% CA



Variation en % Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES 5 610 5 160 8,7 2,3 -1,0 7,3 - Produits Fromagers 3 450 61,5 3 186 61,7 8,3 3,8 -0,7 5,1 - Autres Produits Laitiers 2 324 41,4 2 136 41,4 8,8 0,0 -1,4 10,3 - Non Affectés (Intercos) -164 -2,9 -162 -3,1 1,6 -0,5 -1,1 3,2

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.

A 5 610 millions d’euros, le chiffre d’affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy progresse au 31 décembre 2021 de 450 millions d’euros au regard de l’exercice précédent. Cette évolution nette de

8,7% résulte :

D’un effet de structure de 2,3% provenant principalement de l’effet report sur 2021 de l’intégration de CF&R à compter du 1 er mai 2020 et dans une moindre mesure de l’intégration des activités d’Alternative Foods (Hope Foods) à compter du mois d’octobre 2021 ;

mai 2020 et dans une moindre mesure de l’intégration des activités d’Alternative Foods (Hope Foods) à compter du mois d’octobre 2021 ; D’un effet de change négatif de 1,0% en lien notamment avec la dévaluation vis-à-vis de l’euro des monnaies sud-américaines, du dollar américain et du rouble ;

Et surtout d’une croissance organique de 7,3%.





A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers croît de 5,1% avec un quatrième trimestre qui rebondit à 3,9% en dépit d’une base de comparaison élevée. L’exercice bénéficie, d’une forte croissance des volumes à marques stratégiques tant en retail qu’en food-service ainsi qu’un développement des activités sur l’Europe de l’Est et à l’International.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers est en progression organique de 10,3% sous un double effet de volumes et de prix. L’effet prix résulte directement de la hausse, continue tout au long de l’année, des cotations mondiales des produits industriels. L’effet volume qui bénéficie pleinement du redémarrage des marchés de restauration hors-domicile a été cependant limité par les conséquences des inondations du site de Goé en Belgique.

Si la fin de l’année 2021 a été marquée par le début de fortes inflations, leurs évolutions seront le sujet majeur de l’année 2022. En dépit d’un contexte économique incertain et perturbé, Savencia Fromage & Dairy a su rester fidèle en 2021 à l’esprit de la loi Egalim et fournir ainsi une des meilleures rémunérations du lait en France. Par ailleurs, l’engagement des équipes tout au long de l’année 2021 a été fondamental pour permettre au Groupe :

- d’être récompensé par le label Top Employeur Europe et dans 4 autres pays hors Europe ;

- de voir ses efforts en matière de déploiement de son plan RSE Oxygen reconnus en figurant en

deuxième place du classement ESG Gaïa Research 2021, secteur « biens de consommation » ;

- de lancer sa charte pour le Bien-Etre Animal tant en France qu’à l’International ;

- et à deux de ses filiales d’être lauréates du Plan France Relance.

La prochaine publication interviendra le 10 mars 2022

La prochaine publication interviendra le 10 mars 2022









