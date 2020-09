SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : COMPTES SEMESTRIELS 2020

Jeudi, 3 septembre 2020

Chiffres clés en M€ Juin 2020 % CA Juin 2019 % CA Variations en % Total Structure Change Organique Chiffre d’affaires 2 410 2 428 -0,7 % 2,4 % -2,6 % -0,4 % - dont Produits Fromagers 1 431 59,4 1 381 56,9 3,6 % 4,4 % -1,3 % 0,5 % - dont Autres Produits Laitiers 1 051 43,6 1 114 45,9 -5,7 % 0,0 % -4,4 % -1,3 % Résultat opérationnel courant 92 3,8 95 3,9 Résultat opérationnel 61 2,5 58 2,4 Résultat financier -9 -11 Impôts sur les sociétés -24 -19 Résultat net part du Groupe 27 1,1 27 1,1 Endettement net (hors IFRS 16) 536 654

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été réalisées par les Commissaires aux Comptes.

Leur rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change, de croissance organique et d’endettement net n’ont pas évolué.

Elles sont précisées dans le rapport d’activité du groupe ainsi qu’à la note 20 des états financiers pour l’endettement net.

Dans un environnement fortement perturbé par l’extension mondiale de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy reste quasiment stable à -0,7% dont -0,4% au titre de son évolution organique. L’impact de structure de 2,4% relatif à la consolidation de CF&R à compter du 1er mai 2020 et des Fromageries Papillon depuis juillet 2019 est compensé par un effet de change négatif de 2,6% issu de la dévaluation des devises sud-américaines.

A périmètre et taux de change constants, la croissance des Produits Fromagers est positive de 0,5%. La progression des ventes en grand distribution liée au confinement généralisé et au boom de la cuisine à domicile a compensé la baisse des ventes en restauration hors foyer liée à la fermeture des établissements.

De son côté le chiffre d’affaires organique des Autres Produits Laitiers baisse de 1,3% en lien notamment avec le recul des volumes vendus en food-service compensé partiellement par la bonne évolution des cotations industrielles.

A 92,4 millions d’euros, le résultat opérationnel courant diminue légèrement de 2,7 millions d’euros ou 2,8%. La gestion des effets de la crise sanitaire a généré des coûts spécifiques additionnels. Ces surcoûts ont été partiellement effacés par la mise en place de plans de crise exceptionnels et par la remarquable réactivité des équipes opérationnelles permettant d’assurer un service optimal à tous les clients. Le recours à des mesures de chômage partiel a été très limité dans le temps et dans l’espace. Dans ce contexte, la marge opérationnelle courante du Groupe se contracte légèrement de 3,9% à 3,8%. Elle est soutenue par les Produits Fromagers qui bénéficient du renforcement des marques stratégiques et voient leur marge passer de 4,7% à 4,9% alors que dans le même temps elle diminue de 3,5% à 2,8% pour les Autres Produits Laitiers.

Le résultat opérationnel prend en compte l’impact de dépréciations d’actifs sur la Russie, les Etats-Unis et l’Argentine.

La situation financière du Groupe reste solide avec des capitaux propres de 1 555 millions d’euros et un endettement net hors IFRS 16 représentant 35% des capitaux propres consolidés contre 46% au 30 juin 2019. La non distribution de dividendes au titre des résultats 2019, la focalisation des investissements industriels sur les projets majeurs et l’aide des mesures gouvernementales ont contribué à cette évolution. Par ailleurs, la sécurité financière de Savencia Fromage & Dairy est renforcée par l’extension de son contrat de crédit syndiqué en termes d’échéance et de montant.

Perspectives du second semestre 2020

La pandémie reste extrêmement évolutive sur tous les continents et crée un environnement particulièrement incertain. Dans ce contexte, le Groupe continuera à privilégier la sécurité de tous ses collaborateurs et partenaires, la continuité d’activité, la proximité avec ses clients et l’adaptation de son offre aux nouvelles demandes des marchés. Savencia Fromage & Dairy poursuivra l’application de ses contrats et engagements signés notamment dans le cadre de la loi EGAlim.

Par ailleurs, le Groupe maintient le déploiement de son plan RSE Oxygen, ainsi que ses efforts de compétitivité et de transformation.

L’activité du second semestre pourrait être impactée par une plus grande sensibilité au prix des consommateurs, dans un contexte de crise économique, et par les difficultés persistantes du food-service.

Conformément aux valeurs du Groupe, les filiales mènent localement des actions solidaires auprès des personnes les plus fragilisées par la crise, tant en France qu’à l’international, en particulier via des dons de produits alimentaires. Par ailleurs, en raison de la déstabilisation du marché de l’emploi, consécutive à la crise sanitaire, Savencia s’est engagé dans une action solidaire de formation des jeunes via le recrutement de 500 apprentis.

Le Groupe Savencia Fromage & Dairy remercie tout particulièrement ses collaborateurs pour leur mobilisation exceptionnelle, partout dans le monde, face à cette crise inédite. Cet engagement donne pleine confiance en l’avenir du Groupe dont la mission « Entreprendre pour bien Nourrir l’Homme » est plus que jamais essentielle.





