SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : Comptes annuels 2021

Jeudi 10 mars 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE : c omptes a nnuels 20 2 1

Une croissance organique solide qui conforte la situation financière

Chiffres clés en M€



31/12/21



%



CA



31/12/20



%



CA



Variations en % Total Structure Change Croissance Chiffre d’affaires 5 610 5 160 8,7 2,3 -1,0 7,3 - Produits Fromagers 3 450 61,5 3 186 61,7 8,3 3,8 -0,7 5,1 - Autres Produits Laitiers 2 324 41,4 2 136 41,4 8,8 - -1,4 10,3 - Non Affectés (intercos) -164 -2,9 -162 -3,1 1,6 -0,5 -1,1 3,2 Résultat opérationnel courant 246,1 4,4 211,4 4,1























Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif

à la certification est en cours d’émission.

Les définitions et modalités des agrégats du type écart

de structure, de change, de croissance organique ou d’endettement net n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.



































Autres charges & produits opérationnels -73,1 -1,3 -55,0 -1,1 Résultat opérationnel 173,0 3,1 156,4 3,0 Résultat financier -20,9 -0,4 -18,0 -0,3 Résultat sur situation monétaire 2,7 -- 3,6 -- Impôts sur les sociétés -63,6 -1,1 -55,9 -1,1 Résultat net part du Groupe 82,9 1,5 78,8 1,5 Endettement net (hors IFRS 16) 428 446 Capitaux propres 1 703 1 552

A 5 610 millions d’euros, le chiffre d’affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy progresse de 450 millions d’euros ou 8,7% par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution résulte principalement d’une croissance organique forte de 7,3%, d’un effet de structure de 2,3% lié à l’intégration de CF&R à compter de mai 2020, minoré d’un effet de change négatif de 1,0%. Ces différents impacts ont été développés dans un communiqué en date du 10 février 2022.

Le résultat opérationnel courant 2021 de 246,1 millions d’euros croît de 34,7 millions d’euros, soit 16,4%. Il bénéficie d’un maintien à niveau élevé de la consommation à domicile sur la quasi-totalité des marchés mondiaux et d’un fort rebond de l’activité de restauration hors foyer après une année 2020 pénalisée par les mesures de confinements et de protections sanitaires. La croissance des résultats a été soutenue par l’innovation, le soutien publi-promotionnel, la priorisation des dépenses opérationnelles ainsi qu’une amélioration de la performance industrielle.

A 4,4%, la marge opérationnelle courante du Groupe croit de 0,3%. La marge des Autres Produits Laitiers tirée par la hausse des cotations des produits industriels a progressé de 1,5% à 5,0%. La marge des Produits Fromagers se rétracte de 0,7% à 4,5% pénalisée par le début au second semestre du cycle inflationniste.

Le résultat opérationnel atteint 173 millions d’euros soit 3,1% du chiffre d’affaires, en hausse de 16,6 millions d’euros ou +10,6%. Il est cependant impacté par des dépréciations d’actifs en Russie et en nutrition infantile ainsi que par les conséquences des inondations intervenues en Belgique au cours du mois de juillet dernier.

Le résultat financier se détériore de 2,9 millions d’euros. Ceci résulte d’une dégradation du résultat de change supérieure à la baisse des commissions et des taux de financement.

Le résultat net part du Groupe de 82,9 millions d’euros représente 1,5% du chiffre d’affaires. Les équilibres financiers restent bien maîtrisés avec un taux d’endettement net (hors IFRS 16) en forte baisse à 25,1% des capitaux propres. Ce taux était de 28,7% en 2020.

Dividende

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 21 avril prochain la distribution d’un dividende de 1,50 euro par action.

Perspectives 20 2 2

La crise internationale qui se développe à l’est de l’Europe alimentera de manière significative les tensions inflationnistes et les risques de pénurie qui se manifestent depuis la fin de l’exercice 2021. Cet environnement devrait impacter la performance de Savencia Fromage & Dairy. Dans ce contexte incertain, le Groupe, fidèle à sa mission de Bien Nourrir l‘Homme ainsi qu’à ses valeurs, poursuivra ses activités en veillant particulièrement à la sécurité de ses collaborateurs et de ses partenaires producteurs de lait.

La réactivité démontrée par Savencia Fromage & Dairy durant la crise sanitaire, sera un élément clé pour sécuriser la croissance rentable de ses marques et ses efforts de compétitivité, sans oublier le déploiement de son plan RSE Oxygen et en s’appuyant sur la qualité de ses produits et l’engagement de toutes ses équipes.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com





