SAVENCIA : a résisté aux confinements

Savencia gagne 2,7% à 60,2 euros après la publication d'un chiffre d'affaires résistant. Malgré la fermeture des restaurants, des cantines scolaires et d'entreprises, le groupe agroalimentaire français, ex-Bongrain, est parvenu à préserver ses ventes. En effet, les consommateurs confinés ont jeté leur dévolu sur le Caprice des Dieux, Tartare et autres Coeur de Lion. Et, comme le souligne le groupe, ils ont redécouvert le plaisir de cuisiner.



Le chiffre d'affaires de Savencia a progressé au 31 décembre 2020 de 3,1% pour atteindre 5,16 milliards d'euros. En organique, la croissance atteint 0,6%.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers croît de 1,7%. Il bénéficie d'un quatrième trimestre dynamique à +3,9% tiré par des volumes forts sur la quasi-totalité des régions.



La crise sanitaire avec en corollaire la fermeture des lieux de restauration, les couvre-feux et confinements multiples, ainsi que la redécouverte du plaisir de cuisiner, ont fortement favorisé la consommation à domicile et la croissance des ventes en magasins au détriment de celles en food-service, a souligné le groupe.



Le recul des volumes vendus en food-service n'a cependant pu être entièrement compensé par la progression des volumes vendus en magasins. Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers se contracte de 0,7% sous un double effet volume et prix. L'effet volume négatif résulte directement de l'environnement sanitaire qui a limité les exportations et les ventes dans les réseaux de food-service.



L'effet prix est quant à lui positif au global, impacté notamment par la situation économique en Argentine et l'évolution des cotations mondiales des produits industriels.