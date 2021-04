SAVENCIA : croissance interne de 5,6% au premier trimestre et visibilité incertaine

A 1,33 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2021 de Savencia Fromage & Dairy a progressé de 9% ou 110 millions d'euros. Cette évolution provient d'une croissance organique positive de 5,6%, d'un effet de structure positif de 7,6% en lien avec la consolidation de CF&R à compter du 1er mai 2020, et d'un effet de change négatif de 4% dû au recul de l'ensemble des monnaies au regard de l'euro.



A structure et taux de change constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers augmente de 6,2% à 835 millions d'euros, soutenu par une demande bien orientée sur les principaux marchés. " Les mesures de distanciation sociale maintenues et/ou renforcées ont favorisé la consommation à domicile et renouvelé le plaisir de cuisiner ", a commenté l'ex-Bongrain.



Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers est en progression organique de 5,3% à 538 millions d'euros à la fin du premier trimestre 2021. Il reflète principalement le dynamisme des marchés asiatiques après un premier trimestre 2020 fortement touché par le début de la crise sanitaire.



" Si la croissance du début de l'année 2021 est bien dans la continuité de la fin de l'exercice précédent, la visibilité sur l'ensemble de l'année reste incertaine ", a prévenu le spécialise du fromage et des produits laitiers. En effet, il juge " impossible à ce jour de prévoir les effets de la troisième vague de la crise ni ceux de la sortie de cette dernière en lien avec les programmes de vaccination ". Par ailleurs, la volatilité des matières premières laitières reste importante ainsi que les tensions potentielles sur le pouvoir d'achat des ménages.