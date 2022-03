Savencia : hausse de 5% du résultat net pdg en 2021

Savencia publie un résultat net part du groupe en hausse de 5,2% à 82,9 millions d'euros au titre de 2021, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,3 point à 4,4% pour un chiffre d'affaires en croissance de 8,7% à 5,61 milliards (+7,3% en organique).



'La croissance des résultats a été soutenue par l'innovation, le soutien publi-promotionnel, la priorisation des dépenses opérationnelles ainsi qu'une amélioration de la performance industrielle', explique le groupe de produits laitiers.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 21 avril un dividende de 1,50 euro par action. 'La crise internationale qui se développe à l'est de l'Europe alimentera de manière significative les tensions inflationnistes et les risques de pénurie', prévient Savencia.



