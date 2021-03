Savencia : bien orienté après ses résultats annuels

Savencia gagne 2% après la publication d'un résultat net part du groupe de 78,8 millions d'euros au titre de 2020, et d'une marge opérationnelle courante améliorée de 0,3 point à 4,1% pour un chiffre d'affaires de 5,16 milliards, en hausse de 3,1% (+0,6% en organique).



'Les coûts spécifiques de 32,2 millions d'euros liés à la crise sanitaire ont pu être compensés par une priorisation et une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles ainsi que par une amélioration de la performance industrielle', indique le groupe de produits laitiers.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 22 avril prochain la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action. En 2021, Savencia 'renforcera ses efforts de compétitivité pour assurer une croissance rentable de ses marques'.



