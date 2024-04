Savencia est le 1er producteur mondial de spécialités fromagères. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - produits fromagers (56,6%) : marques Caprice des Dieux, Saint Albray, Le Rustique, Coeur de Lion, Saint Agur, Bresse Bleu, St-Morêt, Tartare, Carré Frais, RichesMonts, Chavroux, Saint-Loup, Géramont, Saint Albray, Fol Epi, etc. ; - produits laitiers (43,4%) : produits laitiers industriels (beurres techniques et protéines laitières spécifiques destinés à l'industrie alimentaire, de la diététique et de la santé, aliments d'allaitement de bétail) et de grande consommation (laits, beurres modernes, crèmes de longue conservation, desserts au fromage, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,6%), Europe (37,8%) et autres (31,6%).

Secteur Transformation des aliments