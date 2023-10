Savencia : ses ventes progressent malgré le recul des cotations des produits industriels

A fin septembre, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy est en progression de 6,5% à 5,01 milliards d'euros contre 4,71 milliards d'euros il y a un an. La croissance organique de 11,2% reste solide en dépit d’un tassement au cours du troisième trimestre en lien notamment avec le recul des cotations des produits industriels. L’évolution de périmètre résulte de la prise de contrôle de la société Williner à compter du mois d’avril 2023. Enfin, l’impact de l’effet de change défavorable de 7,3% provient principalement de la dépréciation du peso argentin et du yuan vis-à-vis de l’euro.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers progresse à fin septembre de 8,8% à 2,9 milliards d'euros. Cette croissance s'appuie sur des marchés internationaux dynamiques et sur des ajustements de prix nécessaires sur l'ensemble des marchés pour couvrir notamment les inflations des matières premières.



Dans cet environnement de tension sur le pouvoir d'achat des consommateurs, le marché se polarise d'une part autour des marques premium reconnues pour leur qualité et d'autre part autour de celles dites accessibles.



Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers croit de 15,3% en organique à 2,27 milliards d'euros. La dynamique de l'international et des activités de restauration hors domicile permet de compenser l'effet du recul des cotations des produits industriels résultant d'un tassement global de la demande.



" Dans un environnement géopolitique et économique hautement volatil et incertain, l'économie laitière restera fragilisée par un prix du lait fortement décorrélé des cotations des produits industriels ", explique Savencia Fromage & Dairy .