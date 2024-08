(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Savills PLC - Agent immobilier basé à Londres - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a augmenté de 5,1 % pour atteindre 1,06 milliard de livres sterling, contre 1,01 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt augmente de 48 %, passant de 6,0 millions de livres sterling à 8,9 millions de livres sterling. Savills augmente le dividende intérimaire de 2,9 % à 7,1 pence par action, contre 6,9 pence. "L'amélioration de nos performances au premier semestre reflète les effets positifs des premières phases de reprise sur un certain nombre de nos marchés, ainsi que les bénéfices solides et croissants générés par nos activités moins transactionnelles. Bien que nous ayons constaté une certaine résilience sur les marchés du leasing commercial de premier ordre, les volumes globaux de transactions de capitaux restent faibles, bien que l'activité reprenne sur certains marchés", a déclaré Mark Ridley, directeur général de la société. "Nous avons amélioré nos pipelines de transactions dans de nombreux endroits et, avec notre force de frappe en place pour soutenir les clients, Savills est bien positionné pour bénéficier de la reprise progressive des marchés au cours des 12 à 18 prochains mois. Nos prévisions pour l'année en cours restent inchangées."

Derwent London PLC - Investisseur et promoteur immobilier basé à Londres - Les actifs corporels nets EPRA par action à la fin du semestre au 30 juin ont baissé de 2,7 % à 3 044 pence, contre 3 129 pence à la fin du mois de décembre. Le revenu locatif brut augmente de 1,5 % en glissement annuel, passant de 105,9 millions de livres sterling à 107,5 millions de livres sterling. La perte avant impôts se réduit à 27,2 millions de livres sterling, contre 143,1 millions de livres sterling. Derwent augmente son dividende de 2,0 % à 25,0 pence par action, contre 24,5 pence. "Le rythme de croissance des loyers s'est accéléré au premier semestre pour les meilleurs bureaux situés aux bons endroits, tandis que les rendements des investissements se sont récemment stabilisés, ce qui a contribué à renforcer la confiance dans l'ensemble du secteur", déclare Paul Williams, PDG de Derwent. "En février 2024, nous avons dit que nous approchions du point bas de la valorisation de ce cycle. Les perspectives ont continué à s'améliorer, soutenues par un renforcement de l'environnement économique britannique et une première baisse des taux d'intérêt, les rendements des bureaux londoniens semblant de plus en plus attrayants pour un large éventail d'investisseurs."

Assura PLC - société immobilière spécialisée dans les bâtiments de soins primaires - Acquisition d'un portefeuille d'hôpitaux privés britanniques auprès de Northwest Healthcare Properties pour un montant de 500 millions de livres sterling. Le portefeuille comprend 14 actifs. L'opération sera entièrement financée par une combinaison de liquidités et d'actions. "Assura estime qu'il existe des opportunités significatives sur le marché des hôpitaux privés structurellement soutenus, avec un fort potentiel de croissance et des caractéristiques d'investissement attrayantes, comme cela a été souligné lors de son événement sur les marchés de capitaux en février", ajoute Assura.

International Public Partnerships Ltd - Société d'investissement en infrastructures basée à Londres - Vente de 50% du portefeuille Three Shires, pour un montant de 14 millions de livres sterling. Le prix de vente est conforme à l'évaluation de décembre. "La société a l'intention d'utiliser 10 millions de livres sterling du produit de la cession pour augmenter la taille de son programme de rachat d'actions existant de 30 millions de livres sterling à 40 millions de livres sterling. Le reste du produit de la cession du portefeuille de Three Shires sera affecté au soutien d'engagements d'investissement de longue date", indique l'IPP.

Helios Towers PLC - Propriétaire de tours de télécommunications basé à Londres - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 a augmenté de 11 % pour atteindre 389,9 millions USD, contre 350,2 millions USD l'année précédente. La perte avant impôts se réduit à 400 000 USD, contre 39,4 millions USD. Le PDG Tom Greenwood déclare : "Nous progressons bien vers nos objectifs stratégiques pour 2026, y compris l'expansion du ratio de location et la génération de flux de trésorerie disponible, et l'équipe est heureuse d'offrir des performances constantes à nos parties prenantes malgré la volatilité macroéconomique générale."

Lancashire Holdings Ltd - Assureur basé aux Bermudes - Les primes brutes émises au cours du premier semestre 2024 augmentent de 8,3% à 1,28 milliard USD contre 1,18 milliard USD l'année précédente. Le bénéfice avant impôt augmente de 28%, passant de 167,2 millions USD à 213,6 millions USD. Les dividendes versés depuis le début de l'année s'élèvent à 0,65 USD par action, contre 0,10 USD un an plus tôt. Les dividendes de cette année comprennent un versement spécial de 0,50 USD. Alex Maloney, PDG, déclare : "Lancashire a réalisé sa meilleure performance semestrielle au cours des six premiers mois de l'année 2024. Ce résultat exceptionnel démontre le succès continu de notre stratégie à long terme visant à gérer le cycle du marché et à renforcer davantage nos activités grâce à la diversification. Nous avons continué à tirer parti des conditions favorables du marché tout en restant fidèles à nos principes de souscription disciplinée et d'allocation optimisée du capital."

Harbour Energy PLC - société pétrolière et gazière opérant en mer du Nord britannique - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 chute de 4,3 % à 1,91 milliard USD, contre 1,99 milliard USD l'année précédente. Le bénéfice avant impôt passe de 429 000 USD à 392 000 USD. "Au cours du premier semestre 2024, nous avons continué à nous concentrer sur la sécurité des opérations, la maximisation de la valeur de notre portefeuille existant et l'avancement de nos projets de croissance organique. Dans le même temps, nous avons fait des progrès significatifs vers la finalisation de l'acquisition de Wintershall Dea, qui est maintenant attendue au début du quatrième trimestre", déclare Linda Cook, PDG. Le dividende intérimaire passe de 12 à 13 cents par action. Relèvement de la limite inférieure de la fourchette des prévisions de production, qui se situe désormais entre 155 000 et 165 000 barils d'équivalent pétrole par jour. La limite inférieure de la fourchette précédente était de 150 000.

Morgan Sindall Group PLC - Groupe de construction basé à Londres - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente, passant de 1,94 milliard de livres sterling à 2,21 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 21 %, passant de 58 millions de livres sterling à 70,1 millions de livres sterling. Le dividende intérimaire passe de 36,0 à 41,5 pence, soit une augmentation de 15 %. "Le chiffre d'affaires, le bénéfice avant impôt ajusté et le dividende intérimaire affichent tous une forte croissance à deux chiffres au cours de la période", déclare le PDG John Morgan. "Les conditions de marché difficiles que nous avons connues en 2023 s'atténuent, tandis que nous continuons à réaliser des progrès stratégiques et opérationnels significatifs dans l'ensemble du groupe et que nous restons bien positionnés pour soutenir les plans du gouvernement en matière de logements abordables et d'infrastructures sociales."

TI Fluid Systems PLC - Concepteur et fabricant de systèmes de gestion thermique et de manipulation des fluides basé à Oxford, Angleterre - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 baisse de 2,8 % en glissement annuel à 1,72 milliard d'euros contre 1,77 milliard d'euros un an plus tôt. Toutefois, le bénéfice avant impôt augmente de 3,9 % à 61,2 millions d'euros, contre 58,9 millions d'euros. Augmentation du dividende de 4,3 % à 2,40 cents par action, contre 2,30 cents. Relève les prévisions de marge du bénéfice ajusté avant intérêts et impôts à "plus de 7,6%". La marge prévue précédemment était "supérieure à 7,4 %".

Allianz Technology Trust PLC - investisseur spécialisé dans le secteur technologique - La valeur nette d'inventaire par action à la fin du semestre au 30 juin a augmenté de 28% à 432,8 pence, contre 338,2 pence à la fin du mois de décembre. Le rendement total de la valeur liquidative est supérieur à celui de l'indice de référence, qui a progressé de 27 %. "La performance est due à la sélection des titres, à l'exposition à la chaîne de valeur des semi-conducteurs et à la différence de capitalisation boursière par rapport à l'indice de référence", indique Allianz Technology.

Genuit Group PLC - Fournisseur de systèmes de gestion de l'eau, du climat et de la ventilation basé à Leeds (Angleterre) - Acquisition de Sky Garden Ltd, Omnie et Timoleon. Sky Garden est un "leader dans les technologies de toits verts" qui a été acquis pour un montant de 2,5 millions de livres sterling. Omnie et Timoleon, qui fournissent des services de chauffage par le sol, ont été achetées pour un montant de 2,7 millions de livres sterling.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

