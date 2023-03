Le bénéfice de Savills chute en 2022 et la nouvelle année s'annonce plus difficile

(Alliance News) - Savills PLC a fait état jeudi d'une baisse de son bénéfice en 2022, comme prévu, mais a averti que le premier semestre 2023 serait plus difficile malgré un début d'année positif.

L'agence immobilière basée à Londres a enregistré un bénéfice avant impôts de 153,9 millions de livres sterling en 2022, soit une baisse de 16% par rapport aux 183,1 millions de livres sterling de l'année précédente.

Savills a déclaré qu'elle s'attendait à une réduction du bénéfice en raison du retour de certains coûts discrétionnaires - tels que les voyages, les divertissements et les événements marketing - à mesure que les marchés se débloquaient après la crise du Kosovo, et en raison de l'inflation des coûts du personnel.

Elle a noté que, par rapport au contexte pré-Covid, le bénéfice sous-jacent était supérieur de 15 % à celui de 2019. En 2022, le bénéfice sous-jacent est tombé à 164,6 millions de livres sterling, contre 200,3 millions de livres sterling l'année précédente. En 2019, le bénéfice sous-jacent s'élevait à 143,4 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,0 % pour atteindre 2,30 milliards de livres sterling, contre 2,15 milliards de livres sterling en 2021. Savills a déclaré que cela était principalement dû à la performance de son activité de gestion immobilière.

La société a expliqué que l'activité d'investissement immobilier mondial a diminué "considérablement" en 2022, la majeure partie de la réduction ayant eu lieu au dernier trimestre, alors que les hausses cumulées des taux d'intérêt et l'inflation des salaires commençaient à se faire sentir. Elle s'attend à ce que les marchés se normalisent progressivement à partir de la fin du deuxième trimestre 2023.

Savills a proposé un dividende final de 13,4 pence par action, contre 12,75 pence l'année précédente. Cela porterait le paiement total pour l'année à 20,0 pence, en hausse par rapport à 18,75 pence.

La société a également déclaré un dividende intérimaire supplémentaire de 15,6 pence par action, en ligne avec l'année précédente. Ce dividende est basé sur les performances sous-jacentes de son activité de conseil en transactions, a expliqué la société.

Au total, les dividendes ordinaires et complémentaires s'élèvent à 35,6 pence par action pour l'année, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport aux dividendes ordinaires et complémentaires de 2021, qui s'élevaient à 34,35 pence.

En ce qui concerne l'avenir, Savills a déclaré qu'il avait commencé 2023 globalement en ligne avec les attentes, mais a ajouté qu'il pensait que le premier semestre de l'année serait "plus difficile" que sa comparaison avec 2022. Il a déclaré qu'il s'attendait à une amélioration progressive au cours du second semestre, cependant.

"2024 devrait voir des conditions plus positives pour l'activité du marché immobilier et Savills conserve sa force de frappe et investit en prévision d'une telle reprise", a déclaré le président Nicholas Ferguson.

Les actions de Savills étaient en baisse de 3,2 % à 966,00 pence jeudi matin à Londres.

