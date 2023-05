Les performances de Savills sont affectées par le ralentissement du marché et l'incertitude quant à la vitesse de la reprise

(Alliance News) - Savills PLC a déclaré mercredi que ses performances depuis le début de l'année ont été affectées par la chute des volumes de transactions à leur niveau le plus bas depuis dix ans, et a averti qu'il serait "impossible" de prédire avec précision quand la reprise se produira.

Les actions de Savills étaient en baisse de 6,8 % à 874,50 pence mercredi matin à Londres.

L'agent immobilier basé à Londres a déclaré que ses performances au Royaume-Uni ont été largement conformes aux attentes grâce à de bons niveaux d'activité sur les marchés résidentiels de premier ordre et à une certaine reprise de l'immobilier commercial.

Savills a bénéficié d'une part de marché "inhabituellement élevée" sur les marchés transactionnels de premier ordre. Il a déclaré que, en partie à cause du Brexit, les rendements britanniques ne se sont pas comprimés autant que d'autres marchés internationaux, ce qui signifie que les valorisations de l'immobilier de premier ordre ont déjà "largement corrigé". Cependant, Savills a déclaré que d'autres marchés de capitaux commerciaux au Royaume-Uni ont été "sévèrement" impactés alors que les prix s'ajustent.

En Europe continentale et au Moyen-Orient, Savills a déclaré que l'activité transactionnelle et les volumes ont été "sévèrement" réduits car la dynamique de location reste faible et les rendements ont considérablement augmenté. Il a noté qu'une correction est "en bonne voie", bien qu'elle ne soit pas encore terminée, ce qui a eu un impact significatif sur son activité dans ces régions depuis le début de l'année.

Plus positivement, Savills a déclaré que, dans la région Asie-Pacifique, l'activité s'est bien négociée car le sentiment en Chine continentale s'est considérablement amélioré depuis le Nouvel An et la fin des restrictions Covid.

En Amérique du Nord, où la société dépend "substantiellement" de l'activité de location des entreprises, les résultats ont été conformes aux attentes.

"La force de nos activités moins transactionnelles a contribué à soutenir la performance globale du groupe. Les corrections du marché prévues en 2023 se produisent en grande partie comme prévu. Alors qu'une plus grande certitude sur la tendance future des taux d'intérêt mondiaux émerge, nous prévoyons une reprise progressive au cours des troisième et quatrième trimestres de l'année et en 2024", a déclaré Mark Ridley, directeur général de Savills.

En ce qui concerne l'avenir, Savills a déclaré que l'éventail des résultats pour l'ensemble de l'année s'est élargi en raison des volumes d'investissements commerciaux mondiaux qui ont atteint ou approché leurs niveaux les plus bas depuis de nombreuses années.

Par conséquent, Savills a déclaré qu'il est "impossible" de prédire avec précision le moment de la reprise des marchés individuels, mais reste néanmoins "optimiste" sur le fait que les marchés commenceront à s'améliorer au cours du second semestre de l'année.

"La confiance dans la reprise en cours et le niveau de vitesse des transactions au cours de la dernière partie de l'année seront essentiels pour étayer notre opinion selon laquelle 2024 connaîtra une croissance du volume des transactions sur la plupart des marchés. En attendant, nous continuons à rechercher des opportunités pour développer notre activité à la fois par un recrutement ciblé et une acquisition sélective", a déclaré Savills.

Savills prévoit de publier ses résultats semestriels le 10 août.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.