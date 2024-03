Savills plc est une société internationale de services immobiliers basée au Royaume-Uni. La société opère à travers un réseau de bureaux au Royaume-Uni, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient. La gamme de services de la société couvre divers segments, notamment les logements, les bureaux, l'industrie, la vente au détail, les loisirs, les soins de santé, les propriétés rurales et hôtelières, ainsi que les projets de développement à usage mixte. Ses activités comprennent le conseil en transactions, le conseil, la gestion de biens et d'installations et la gestion d'investissements. L'activité de conseil en transactions comprend la location commerciale, résidentielle, de loisirs et agricole, la représentation des locataires et le conseil en investissement pour les achats et les ventes. Son activité de gestion des biens et des installations comprend la gestion de biens commerciaux, résidentiels, de loisirs et agricoles pour le compte de propriétaires. L'activité de conseil comprend une gamme de services professionnels liés à l'immobilier, notamment l'évaluation, la gestion de projet et le conseil en matière de logement, ainsi que d'autres services.

Secteur Services immobiliers