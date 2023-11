Savor Limited est une société néo-zélandaise active dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Elle possède une vingtaine d'établissements à Auckland, dont Amano, Azabu Ponsonby, Azabu Mission Bay, Ebisu et Non Solo Pizza. L'entreprise opère dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et exploite un certain nombre de restaurants et de bars. Ses autres restaurants et bars comprennent Amano Bakery, Bang Bang, Bar Non Solo, Bivacco, Lobster & Tap, Market Galley, MoVida, Ortolana, The Store et The Wreck. Il propose des services de restauration. Elle organise également des manifestations et des événements. Ses filiales comprennent notamment Savor Group Limited, Amano Group Limited, Savor Quick Service Limited, The Red Claw Trading Company Limited, Amano Britomart 1 Limited et Savor Japanese 1 Limited.

Secteur Brasseurs