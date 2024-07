Sayona Mining Limited a annoncé que M. Lucas Dow a été nommé au poste de directeur général à compter du 3 juillet 2024. Lucas a d'abord rejoint le conseil d'administration en tant que directeur non exécutif le 14 février 2024 et assumera maintenant le rôle de directeur général et chef de la direction avec un transfert du chef de la direction intérimaire, James Brown. Il est prévu que James reste directeur exécutif jusqu'au 31 janvier 2025 pour faciliter la passation et la continuité des activités, après quoi il reprendra son rôle de directeur non exécutif.

Lucas est un cadre minier très expérimenté qui a fait ses preuves en matière de performances exceptionnelles dans un large éventail d'entreprises, de matières premières et de zones géographiques, des compétences qui faciliteront la prochaine étape de croissance de Sayona en tant que producteur de lithium de premier plan en Amérique du Nord. Lucas a dirigé des organisations de ressources au niveau de directeur général et a occupé des postes de directeur exécutif et non exécutif dans des entités cotées et non cotées. En tant qu'ingénieur des mines ayant une vaste expérience opérationnelle dans le secteur des ressources minières et des énergies renouvelables, il connaît bien les tendances mondiales en matière de ressources et les marchés de croissance.

Principales expériences de Lucas Dow : 2023 - aujourd'hui : directeur non exécutif de Bravus Mining & Resources (Australie). 2018 à 2022 : directeur général d'Adani Australia / chef de pays, directeur non exécutif d'Adani Mining et directeur général d'Adani Mining. Nov.

2019 à mars 2020 : Directeur non exécutif chez Metro Mining - Bauxite. 2017 - 2018 : Vice-président des opérations et directeur d'Illawarra Coal - Engagé à la suite de la suspension par l'organisme de réglementation gouvernemental des opérations souterraines à Appin et Led et a entrepris des examens et des évaluations techniques approfondies, des travaux d'assainissement combinés à un programme culturel pour diriger en toute sécurité le redémarrage des opérations souterraines et de la production. De 2015 à 2017, directeur de Dow Advisory & Consulting (Australie, Afrique du Sud, Pérou et Chili) Cuivre, manganèse, charbon, étain.

Divers projets techniques et de transformation (i.e. dégoulottage du traitement, débit logistique, études de compromis, conception organisationnelle et programmes de transformation). 2013 à 2015 : Chief Executive Officer (CEO et Asset President) chez BHP Mitsubishi Alliance (Australie) Charbon métallurgique et thermique - Direction et exploitation d'opérations intégrées de charbon à ciel ouvert et souterraines, y compris la chaîne logistique (+60Mtpa). Mise en service réussie de deux nouvelles mines.

2011 à 2013 : Responsable de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la communauté du groupe et directeur exécutif de l'association caritative BHP UK. Établissement de normes de performance HSEC pour le groupe mondial et direction d'un groupe d'experts techniques chargé d'élaborer ces normes de performance. 2009 à 2011 : Président de BHP Billiton Pampa Norte et directeur de l'entreprise.

2009 à 2009 : Directeur général de Spence et directeur de Minera Spence. 2008 à 2009 : Vice-président des services techniques, métaux de base, chef de l'actif Antamina et administrateur. 2003-2008 : Directeur général et directeur de la production et de la logistique à Samancor Manganese (Australie) - Manganèse.

1998 - 2003 : Diverses fonctions opérationnelles et d'ingénierie chez BHP & New Hope Coal (Australie et Indonésie).