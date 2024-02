L'opérateur de tours de transmission sans fil SBA Communications a prévu lundi un chiffre d'affaires pour l'année 2024 inférieur aux estimations de Wall Street, en raison de la probabilité d'une activité atone des opérateurs de téléphonie mobile après une première poussée des déploiements de la 5G.

Les opérateurs de téléphonie mobile réduisent désormais leurs dépenses dans une économie incertaine, ce qui affecte des entreprises telles que SBA Communications.

"Alors que l'activité des opérateurs nationaux était à un niveau faible par rapport aux normes historiques en 2023, un pourcentage important de nos sites nécessite encore des mises à niveau liées à la 5G", a déclaré le PDG Brendan Cavanagh dans un communiqué.

SBA, qui est en concurrence avec des entreprises telles que Crown Castle et American Tower, loue des espaces et gère également des sites de tours pour les fournisseurs de services sans fil, notamment AT&T, T-Mobile US et Verizon Communications .

SBA prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,67 et 2,71 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (2,75 milliards de dollars), selon les données de LSEG.

La société basée en Floride a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 675 millions de dollars au cours du quatrième trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, ce qui est inférieur aux estimations de 682,2 millions de dollars.

Ses fonds d'exploitation ajustés - une mesure clé du flux de trésorerie - se sont élevés à 3,36 $ par action pour le trimestre rapporté, par rapport aux estimations de 3,32 $.

Le bénéfice de base ajusté a augmenté d'environ 4 % pour atteindre 480,7 millions de dollars, alors que les prévisions étaient de 480,6 millions de dollars.

Les revenus de location de sites de SBA se sont élevés à 636,1 millions de dollars, contre des estimations de 637,9 millions de dollars. (Rapport de Jaspreet Singh à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)