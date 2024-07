L'opérateur de tours de transmission sans fil SBA Communications a de nouveau réduit ses prévisions de revenus annuels lundi, après avoir manqué les estimations de Wall Street pour les revenus du deuxième trimestre, ce qui indique un ralentissement de l'activité de location de la 5G.

Les actions de SBA Communications, dont le siège est en Floride, ont chuté de plus de 4 % dans les échanges prolongés.

Les taux d'intérêt élevés ont forcé les opérateurs de téléphonie mobile à garder la main sur leurs budgets après le déploiement initial du réseau 5G, ce qui a eu un impact sur la demande pour des sociétés telles que SBA Communications.

"L'exécution de nouvelles affaires aux États-Unis s'est poursuivie à un rythme similaire aux niveaux que nous avons connus au cours des derniers trimestres, et à l'échelle internationale, nous avons constaté une reprise des nouvelles activités de location", a déclaré le PDG Brendan Cavanagh dans un communiqué.

SBA, qui loue des espaces et gère des tours pour des opérateurs de téléphonie mobile tels que AT&T, T-Mobile US et Verizon Communications, prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,64 et 2,67 milliards de dollars, contre 2,66 et 2,70 milliards de dollars prévus précédemment.

En avril, SBA avait déjà revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles.

Le fonds d'investissement immobilier est en concurrence avec d'autres sociétés de tours telles que Crown Castle et American Tower.

Le chiffre d'affaires de SBA au deuxième trimestre a baissé d'environ 3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 660,5 millions de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 665,1 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Les fonds d'exploitation ajustés - une mesure clé du flux de trésorerie pour les FPI - se sont élevés à 3,29 $ par action, soit 1,5 % de plus que l'année précédente.

Au cours du trimestre, les revenus de la location de sites se sont élevés à 626,5 millions de dollars, contre 629,5 millions de dollars estimés. (Reportage de Jaspreet Singh à Bengaluru ; Rédaction d'Alan Barona)