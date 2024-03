Sbe Varvit SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des machines et équipements industriels. La société est active dans la production, la distribution et la commercialisation d'une gamme large et variée de composants de fixation, notamment des vis, des boulons, des écrous, des produits estampés à froid et à chaud, des attaches et des composants mécaniques de haute technicité. Les produits de Sbe Varvit sont destinés à être commercialisés dans différents secteurs, notamment les machines agricoles, les équipements de construction, les machines industrielles, les véhicules commerciaux, la mobilité personnelle, l'énergie éolienne et les constructions d'infrastructures. L'entreprise fabrique principalement des vis, des boulons et d'autres produits personnalisés à la demande spécifique du client, ainsi que des composants normalisés ISO (Organisation internationale de normalisation), offrant ainsi un portefeuille de produits capable de satisfaire les diverses commandes des clients.

Secteur Machines et équipements industriels