Le propriétaire de la banque russe Tinkoff voit son bénéfice net baisser de 67 % en 2022

Les banques russes ont connu des difficultés l'année dernière, les bénéfices du secteur ayant chuté d'environ 90 %, de nombreux grands créanciers ayant été déconnectés du réseau mondial de paiement SWIFT. La performance supérieure à la moyenne de Tinkoff s'explique en partie par le fait qu'elle n'a été touchée par les sanctions de l'Union européenne qu'à la fin du mois dernier.

TCS a déclaré que la baisse des bénéfices "était due à l'escalade des tensions géopolitiques dans la région qui a affecté l'environnement économique et opérationnel du groupe et a conduit à une augmentation des risques de crédit, à la volatilité des marchés financiers et à la réduction progressive des prêts au cours des premier et deuxième trimestres de 2022."

Le groupe avait enregistré des bénéfices record de 63,4 milliards de roubles en 2021.

Dans les jours qui ont suivi l'envoi par Moscou de troupes en Ukraine l'année dernière, la banque centrale russe a indiqué aux banques russes qu'elles ne devaient pas publier certains états financiers, cherchant à limiter les risques pour les agences de crédit associés à l'imposition de sanctions occidentales.

Le régulateur souhaite à présent que les banques reprennent progressivement la publication de leurs états financiers. La semaine dernière, le principal créancier, la Sberbank, a recommencé à publier ses états financiers conformément aux normes comptables internationales, s'attendant à une forte reprise des bénéfices cette année après une baisse de près de 80 % en 2022.

Alors que les risques pour la stabilité financière se multipliaient, en raison de la volatilité du rouble, des fortes fluctuations des taux d'intérêt, des sanctions et de l'incertitude générale, TCS a subi des changements. Le fondateur Oleg Tinkov a vendu sa participation en avril. Quelques semaines plus tôt, le groupe avait mis un terme à ses activités en Russie.

Le ratio des prêts non performants (NPL) de la banque a augmenté à 12,1 % au 31 décembre, contre 8,6 % à la fin de 2021, a déclaré TCS, tandis que le ratio de couverture des NPL a augmenté à 141,5 %, contre 131,9 %.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 8,6% à 143,9 milliards de roubles, en dessous de l'augmentation de 26,6% de 2021, ce qui, selon la banque, est dû à la hausse du taux d'urgence de la banque centrale à 20% au premier semestre 2022.

Les certificats de dépôt de TCS cotés à Moscou étaient en baisse de 1,8% à 1553 GMT, sous-performant le marché en général. La négociation de ses certificats de dépôt mondiaux cotés à Londres a été suspendue au début du mois de mars 2022.

(1 $ = 75,7730 roubles)