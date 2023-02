Les États-Unis lèvent les sanctions contre l'ancienne unité russe de la Sberbank

Le Trésor a imposé des sanctions à l'entité, précédemment appelée Subsidiary Bank Sberbank of Russia Joint Stock Co, en février dernier en réponse à ce que la Russie appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine. Le conflit a tué ou blessé des milliers de personnes et réduit des villes en ruines.

Sberbank, le plus grand créancier de Russie, a vendu sa filiale kazakhe en août à la holding financière d'État kazakhe Baiterek. La filiale kazakhe avait été la deuxième plus grande banque en termes d'actifs dans l'ancienne république soviétique.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement l'entité pour obtenir un commentaire.

Mardi, le Wall street Journal a d'abord rapporté que les sanctions seraient levées.