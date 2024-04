Les actions des principales banques russes ont augmenté mercredi après que le Premier ministre Mikhail Mishustin a proposé que leurs dividendes soient utilisés comme moyen de redistribuer les profits bancaires en hausse au budget fédéral de la Russie.

Le secteur bancaire a réalisé des bénéfices record de 3,3 trillions de roubles (35,77 milliards de dollars) l'année dernière, grâce à une forte augmentation des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation et des prêts aux entreprises, le secteur ayant rebondi après un effondrement dû aux sanctions en 2022. Les bénéfices devraient diminuer légèrement en 2024.

"En ce qui concerne les taxes sur les banques, il est clair qu'en principe, s'il y a une marge importante [...], nous devons examiner de près comment traiter cela de manière équitable", a déclaré M. Mishustin dans un rapport annuel présenté au Parlement mercredi. "Mais il existe un tel mécanisme : les dividendes des banques.

"Nos banques sont pour la plupart détenues par l'État et nous devrions réfléchir attentivement à la manière la plus équitable de traiter cette question", a-t-il ajouté. "En effet, il n'est pas certain que nous changions radicalement les choses.

Les actions du principal prêteur, Sberbank, étaient en hausse de 2,1 % à 14 h 55 GMT, surpassant l'indice MOEX plus large, qui se négociait à un plus haut de plus de deux ans. Les actions de la deuxième banque VTB ont fortement augmenté avant de limiter les gains pour s'échanger 0,7 % plus haut.

VTB se remet encore d'une perte de 2022 due à des sanctions et a déclaré qu'elle pourrait recommencer à verser des dividendes en 2026. Le PDG Andrei Kostin a déclaré qu'il pourrait même être prêt à verser des dividendes sur ses résultats annuels de 2024.

Mishustin a également déclaré que le gouvernement travaillait sur des réformes fiscales visant à réduire les inégalités sociales. (1 $ = 92,2560 roubles) (Reportage d'Elena Fabrichnaya ; Rédaction d'Alexander Marrow ; édition de Devika Syamnath)