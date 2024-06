Le plus grand prêteur russe, Sberbank, s'attend à envoyer au moins 11,6 milliards de dollars d'impôts et de dividendes au budget fédéral cette année et pourrait s'appuyer sur les bénéfices records de 2023, car les sanctions occidentales réduisent la concurrence, a déclaré son chef des finances à Reuters.

Sberbank a réalisé des bénéfices annuels record de 1 500 milliards de roubles pour 2023, soit environ 45 % des bénéfices totaux du secteur bancaire, qui s'élèvent à 3 300 milliards de roubles, alors que les banques russes ont rebondi après l'impact des sanctions financières de grande ampleur liées au conflit ukrainien.

Le choc initial des sanctions a fortement réduit les bénéfices des banques russes en 2022, mais la reprise de la croissance économique et les prêteurs qui se bousculent pour obtenir des contrats dans le cadre du budget de la défense en plein essor de l'État ont contribué à une reprise rapide.

Cette année, Sberbank prévoit des bénéfices de 1,5 à 1,6 trillion de roubles, bien qu'une révision à la hausse de cette prévision soit possible, a déclaré Taras Skvortsov, premier vice-président et directeur financier, lors d'une interview accordée à Reuters dans les bureaux de Sberbank à Moscou.

La banque centrale s'attend à ce que les banques réalisent des bénéfices de 3,1 à 3,6 trillions de roubles cette année.

"Nous avons certaines histoires potentielles qui pourraient générer des bénéfices supplémentaires au cours du second semestre", a déclaré M. Skvortsov. "Si cela se produit, nos prévisions actuelles seront revues à la hausse.

Une Sberbank rentable profite directement à l'État, qui détient une participation majoritaire.

En 2023, Sberbank a payé plus de 650 milliards de roubles d'impôts et 283 milliards de roubles de dividendes au budget, a déclaré M. Skvortsov. Cette année, les contributions totales de la Sberbank devraient dépasser 1 000 milliards de roubles (11,63 milliards de dollars).

Les taux d'intérêt, actuellement de 16 %, auront un impact sur les résultats de la Sberbank. M. Skvortsov a déclaré que la Sberbank s'attendait désormais à une augmentation des taux à 17 % lors de la prochaine réunion de la banque centrale sur les taux, le 26 juillet.

Les sanctions occidentales, peut-être par inadvertance, ont joué un rôle positif dans l'accélération de la dédollarisation de la Russie, a déclaré M. Skvortsov, et comme les banques occidentales ont cédé des parts de marché en se retirant du marché, leurs activités se sont déplacées vers les acteurs nationaux.

"Cela s'est traduit pour nous par une augmentation des activités en roubles, plus marginales, dans lesquelles nous gagnons plus", a déclaré M. Skvortsov. "En ce qui concerne les entreprises, les financements étrangers des sociétés russes ont été remplacés par des financements en roubles.

(1 $ = 86,0000 roubles) (Reportage d'Elena Fabrichnaya ; Rédaction d'Alexander Marrow. Rédaction : Jane Merriman)