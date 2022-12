Un tribunal néerlandais retire à une entreprise affiliée à la Sberbank ses droits de vote dans Fortenova

La Cour d'appel d'Amsterdam a statué que la société SBK Art, basée en Russie et par l'intermédiaire de laquelle la Sberbank détient 42,5 % des voix du groupe Fortenova, est sous le coup de sanctions occidentales et n'a donc aucun droit de vote et ne peut assister aux réunions des actionnaires du groupe Fortenova, a déclaré Fortenova sur son site web.

En novembre, la Sberbank, qui a acquis une participation majoritaire dans Fortenova lors d'une opération de restructuration en 2018 et qui est actuellement soumise à des sanctions occidentales, a déclaré avoir vendu sa participation dans Fortenova à Saif Bin Markhan Alketbi, un investisseur des Émirats arabes unis.

Fortenova a déclaré qu'elle n'avait pas été officiellement informée de la transaction et a empêché les représentants d'Alketbi d'assister à la réunion des actionnaires de la société.

Au début du mois, le Conseil de l'Union européenne, répondant à une demande de la Croatie, a ajouté SBK ART à sa liste de sanctions, conformément à un 9e paquet de sanctions contre des "personnes morales et physiques" liées à la Russie et à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

La Croatie a déclaré le mois dernier qu'elle n'était pas au courant de la transaction impliquant la vente de la participation de Sberbank et a mis en doute la validité de l'opération.

Anciennement connue sous le nom d'Agrokor, Fortenova est l'une des plus grandes entreprises du sud-est de l'Europe. Elle a été sauvée de la faillite par un accord de restructuration avec des créanciers locaux et étrangers au milieu de l'année 2018, qui comprenait un changement de nom et de structure de propriété faisant de Sberbank le principal actionnaire unique. L'Union européenne a placé Sberbank sous sanctions en juin, la coupant du système de transactions internationales SWIFT après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.