Yandex: bénéfice net et chiffre d'affaires en hausse au 3e trimestre

Moscou (awp/afp) - Le groupe internet russe Yandex a annoncé mercredi un bénéfice net et un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre sur un an, après un deuxième trimestre plombé par la crise du coronavirus et un divorce médiatisé avec Sberbank.

Entre juillet et septembre, la société cotée à New York a enregistré un bénéfice net ajusté en hausse de 11% sur un an à 7,6 milliards de roubles (82,3 millions d'euros au taux actuel).

Le chiffre d'affaires a pour sa part bondi de 30% à 58,3 milliards de roubles, tandis que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a augmenté de 8% à 15,1 milliards de roubles.

Au deuxième trimestre, le groupe avait enregistré des pertes, plombé par la chute des revenus publicitaires et de ceux tirés de son service de taxis à cause des mesures de confinement pour contrer la pandémie.

"Le troisième trimestre s'est révélé meilleur que prévu pour nous, de nombreux secteur se reprenant en termes de croissance des revenus et de rentabilité", a déclaré dans un communiqué Tigran Khoudaverdian, vice-PDG du groupe.

Le directeur financier, Greg Abovsky, a toutefois indiqué que Yandex prévoyait de garder "une approche conservative en matière de coûts et d'embauches jusqu'à ce qu'il y ait davantage de visibilité sur la situation macroéconomique et épidémiologique".

Surnommé le "Google russe", Yandex est le premier moteur de recherche de Russie et une des grandes réussites économiques du pays des deux dernières décennies.

Pour l'entreprise, basée à Moscou, l'été fut marqué en juillet par le divorce avec Sberbank, première banque de Russie, après dix années de partenariat.

Yandex a repris seul la plateforme d'e-commerce Yandex.Market, tandis que la banque est repartie de son côté avec le service de paiement Yandex.Money, qu'elle va renommer.

Cette séparation est due à une volonté de Sberbank de devenir plus influente au sein de Yandex, très mal accueillie par les investisseurs et qui a fait plonger les actions du groupe à plusieurs reprises.

Elle s'est accompagnée d'un rapprochement entre Sberbank et Mail.ru - principal concurrent de Yandex - qui ont uni leurs forces dans une plateforme digitale de services de taxis et de livraisons de repas.

Yandex a pour sa part tenté de racheter la banque en ligne Tinkoff, grand succès FinTech de ces dernières années, un projet finalement avorté.

