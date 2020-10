Yandex et la banque Tinkoff rompent leurs fiançailles

Moscou (awp/afp) - Le géant de l'Internet russe Yandex ne rachètera pas la banque en ligne Tinkoff, grand succès FinTech de ces dernières années, ont indiqué vendredi les deux groupes, trois semaines après l'annonce de leur projet.

Yandex et Tinkoff avaient dit en septembre avoir conclu "un accord de principe" pour une transaction évaluée à 5,48 milliards de dollars (5,01 milliards de francs suisses), ce qui aurait été une des plus importantes transactions entre entreprises russes de ces dernières années.

"À la suite de nouvelles discussions, notamment avec l'actionnaire de contrôle de Tinkoff, les parties ont convenu de ne pas procéder à la transaction potentielle", a indiqué dans un communiqué le groupe TCS (Tinkoff Credit Systems).

"Tinkoff se réjouit de poursuivre son partenariat avec Yandex sur des projets actuels et futurs", précise le groupe.

Yandex, qui souhaitait acquérir 100% du capital de Tinkoff, a de son côté indiqué "n'être pas parvenu à s'entendre sur les conditions finales de l'accord avec les principaux actionnaires de Tinkoff".

Fondée en 2006, la banque Tinkoff a connu une croissance rapide et revendique être aujourd'hui la troisième banque de détail de Russie derrière les géants publics Sberbank et VTB avec onze millions de clients.

Cotée à Londres, elle a levé 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en Bourse en 2013.

Le président et fondateur de Tinkoff est Oleg Tinkov, milliardaire haut en couleur actuellement traité à Londres pour une leucémie. Il contrôle toujours, via un fonds familial, 40% de la banque et dispose de 87% des droits de vote.

Peu après l'annonce qu'un accord de principe avait été trouvé, il avait nuancé et indiqué que l'affaire était seulement "en discussion", ajoutant que "ce n'est pas une vente, plutôt une fusion".

afp/jh