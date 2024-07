Le conseil d'administration de SBFC Finance Limited, lors de sa réunion du 27 juillet 2024, a approuvé la démission de M. Jay Mistry (ICSI Membership No. ACS 34264), secrétaire général et responsable de la conformité de la société, avec effet à la fermeture des bureaux le 7 août 2024, afin de poursuivre des opportunités de carrière en dehors de la société. Nomination de Mme Namrata Sajnani (ICSI Membership No.

FCS 10030) en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité avec effet au 8 août 2024. Mme Namrata Sajnani est une professionnelle chevronnée des services financiers, avec près de 11 ans d'expérience post-qualification dans le secteur des services financiers, spécialisée dans la conformité à la cotation des NBFC et dans les affaires de secrétariat d'entreprise. Elle possède une expertise dans la gestion des grandes levées de fonds et des transactions stratégiques dans les cadres réglementaires, une expérience pratique des changements réglementaires complexes, des restructurations d'entreprises et des activités accessoires, ainsi qu'une solide connaissance du droit des sociétés dans le domaine des services financiers.

Mme Sajnani est membre de l'Institute of Company Secretaries of India, titulaire d'un B.com et d'un LLB de l'université du Rajasthan.