SBFC Finance Limited est une société financière non bancaire. La société propose des prêts garantis aux micro, petites et moyennes entreprises (MSME) et des prêts contre de l'or, la majorité de ses emprunteurs étant des entrepreneurs, des propriétaires de petites entreprises, des travailleurs indépendants, des salariés et des personnes appartenant à la classe ouvrière. Elle a développé un modèle PhyGital. En combinant la technologie numérique et les relations personnelles, elle crée des liens avec ses clients et leur offre un soutien. Elle propose également une gamme de services spécialisés dans la gestion des prêts, aidant les prêteurs institutionnels à gérer tous les aspects de la gestion des prêts, y compris les relations avec les clients, le recouvrement, les paiements, le portage et le stockage des données. En plus de fournir des prêts directement aux clients, elle offre des services spécialisés de changement (LMS) à des institutions financières tierces. Elle gère le portage des modes de remboursement (NACH/ECS) et peut transférer des mensualités égales entre comptes. Elle fournit une assistance aux clients, y compris des appels téléphoniques, des services de messages courts et autres.