SBI Cards and Payment Services Limited : Nomura dégrade le titre

SBI Cards and Payment Services Limited, également connu sous le nom de SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES PRIVATE, est une société basée en Inde. La société fournit des services de cartes de crédit. Elle propose une large gamme de cartes de crédit aux détenteurs de cartes individuelles et aux entreprises clientes, notamment des cartes de style de vie, de récompenses, de voyage et de carburant, de shopping, de partenariat bancaire et des cartes d'entreprise. La société propose également des produits et services de paiement sous la forme de cartes d'entreprise et de cartes de crédit avec des programmes d'incitation et de récompense.