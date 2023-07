SBI Holdings Inc est une société basée au Japon dont l'activité principale est la finance. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur des services financiers s'engage dans diverses activités liées à la finance, centrées sur les activités liées aux valeurs mobilières, à la banque et à l'assurance au Japon et à l'étranger. Le secteur de la gestion d'actifs est engagé dans la gestion d'investissements, y compris la création, l'offre et la gestion de fonds d'investissement, les services de conseil en investissement et la fourniture d'informations sur les produits financiers. Le segment d'investissement comprend l'investissement dans les technologies de l'information (TI), la fintech, la blockchain, la finance et les sociétés de capital-risque liées à la biotechnologie, au Japon et à l'étranger. Le segment Crypto-actifs fournit des services d'échange et de négociation de crypto-actifs. Le segment non financier est engagé dans diverses activités telles que la bio-santé et l'informatique médicale, les activités liées au Web3, les activités liées aux énergies renouvelables et les activités qui se développent sur de nouveaux marchés à l'étranger tels que l'Afrique.

Secteur Services de placements diversifiés