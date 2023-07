L'assureur indien SBI Life Insurance Co a fait état d'une hausse de 45% de son bénéfice au premier trimestre mardi, grâce à l'augmentation des primes.

SBI Life, l'un des plus grands assureurs vie de l'Inde, a déclaré que son bénéfice après impôts pour le trimestre clos le 30 juin a augmenté à 3,81 milliards de roupies (46,53 millions de dollars) contre 2,63 milliards de roupies un an plus tôt.

Le revenu net des primes a augmenté de près de 19 % pour atteindre 131,04 milliards de roupies, a déclaré la société basée à Mumbai dans une déclaration boursière.

Les ventes de polices du secteur ont chuté en glissement annuel pour chacun des trois mois du trimestre, suite à la proposition du gouvernement central de retirer les incitations fiscales sur les polices d'assurance à partir d'avril, mais ont diminué séquentiellement, selon les données de l'organisme de réglementation des assurances.

Les rivaux de SBI Life, ICICI Prudential Life Insurance et HDFC Life Insurance, ont également fait état d'une croissance à deux chiffres de leurs bénéfices au premier trimestre au début du mois.

La valeur des nouvelles affaires de la société, qui mesure le bénéfice attendu des nouvelles primes et constitue un indicateur clé de la croissance, a augmenté pour atteindre 8,7 milliards de roupies au cours du trimestre de juin, tandis que les actifs sous gestion s'élevaient à 3,3 trillions de roupies.

Séparément, l'assureur a déclaré qu'il avait approuvé la nomination d'Amit Jhingran en tant que directeur général et chef de la direction, bien que la date de son entrée en fonction n'ait pas été décidée.

Les actions de la société ont clôturé en baisse de 1,2 % avant la publication des résultats.

(1 $ = 81,8834 roupies indiennes)