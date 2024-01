Le conseil d'administration de la SBI Life Insurance Company Limited a approuvé la nomination de M. Ashwini Kumar Tewari (DIN - 08797991) en tant qu'administrateur non exécutif de la société (nommé par la State Bank of India) avec effet immédiat, c'est-à-dire à partir du 6 janvier 2024. M. Ashwini Kumar Tewari est un banquier de carrière qui a commencé sa carrière à la SBI en 1991 en tant qu'officier stagiaire et a passé plus de trois décennies au sein de la banque en Inde et à l'étranger dans le cadre de diverses missions. Ingénieur électricien de formation, il est associé certifié de l'Institut indien des banquiers, planificateur financier certifié et a suivi un cours de certificat en gestion à XLRI.

Actuellement, depuis le 21.11.2023, il est directeur général (Corporate Banking and Subsidiaries) de la SBI et directeur à temps plein chargé du portefeuille des grandes entreprises et des activités de crédit commercial de la banque, ainsi que des associés et des filiales de la banque. Cela comprend les principales activités non bancaires telles que les cartes de crédit, les fonds communs de placement, l'assurance-vie et l'assurance générale, les marchés des capitaux, les services de garde, etc. et il siège au conseil d'administration de toutes ces sociétés.

Avant d'occuper ce poste, il était directeur général (Risques, Conformité et Actifs stressés) depuis juin 2022. À ce poste, il s'est concentré sur la gestion des risques climatiques au sein de la banque et sur l'élaboration de la stratégie de la banque en matière d'actifs stressés. Auparavant, il était directeur général chargé des services bancaires internationaux, des technologies de l'information et des filiales non bancaires de la banque depuis janvier 2021.

Il a également été impliqué dans un grand rafraîchissement de l'espace technologique de la SBI. Avant de devenir directeur général de la SBI, il a été directeur général et PDG de SBI Cards and Payment Services Ltd., où il a supervisé des partenariats clés avec GPay, PayTM, BPCL, etc. Il a été directeur national des opérations américaines de SBI d'avril 2017 à juillet 2020.

Avant cela, il était directeur régional et directeur général pour l'Asie de l'Est de SBI, basé à Hong Kong.