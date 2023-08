SBM Offshore N.V. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements maritimes à destination de l'industrie pétrolière et gazière. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 4 familles de produits et services : - installations et équipements offshore : terminaux d'importation et d'exportation de pétrole brut, de produits raffinés et de gaz naturel liquéfié (GNL), unités flottantes de production et de stockage de produits pétroliers, systèmes de déchargement, plates-formes de production de pétrole et de gaz, fixes ou mobiles, semi-submersibles et à câbles tendus ; - services de production pétrolière et gazière offshore ; - services de sous-traitance de construction et d'installation offshore ; - autres : services de conception et d'ingénierie, fourniture de composants matériels spécifiques destinés notamment aux bateaux de forage, aux plates-formes de forage autoélévatrices et semi-submersibles, aux grues offshore de grande capacité et aux systèmes d'élévation et de levage. La répartition géographique du CA est la suivante : Brésil (56,9%), Guyane (26,7%), Angola (7,2%), Guinée équatoriale (3,1%), Malaisie (1,5%), Etats-Unis (1%), France (0,8%), Mozambique (0,6%), Norvège (0,5%), Nigeria (0,4%) et autres (1,3%).